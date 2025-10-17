Tái bản tập thơ Trần Dần

Hơn 1.000 độc giả tìm mua ''Trần Dần, thơ'' - tuyển tập đoạt giải Hội Nhà văn Hà Nội 2008 - ngay khi sách tái xuất sau gần 20 năm.

Đại diện Nhã Nam - đơn vị liên kết tái bản sách - cho biết bất ngờ vì sau khi công bố thông tin in lại tập thơ, hơn 1.000 cuốn được đặt mua hết. Tác phẩm ghi nhận lượt đặt hàng cao nhất trong số các cuốn sách đơn vị này tái bản dịp kỷ niệm 20 năm thành lập.

Dịch giả Nguyễn Tuấn Bình - một người yêu thơ Trần Dần - cho rằng sau lần in đầu tiên vào năm 2008, cuốn thơ không tái bản, do đó, tạo "cuộc săn lùng" trong giới mến mộ văn chương.

Tuyển tập in lần đầu năm 2008, gồm những tác phẩm tiêu biểu trong gần 50 năm sáng tác của Trần Dần. Ngoài ba phần chính: Hãy đi mãi, Ngoại luật, Ván thu không, Thơ, sách bao gồm những bài viết, nhận định, hồi ức của các tác giả như Hoàng Cầm, Phạm Thị Hoài, Vũ Văn Kha, Dương Tường về con người, sự nghiệp của ông.

Trong bản in mới nhất, sách không thay đổi nhiều nội dung, chỉ thêm bài 36 thở dài - sáng tác về nỗi khổ của một kiếp người. Bìa minh họa vẫn là bức tranh do chính ông vẽ, minh họa cho sáng tác Bài hát người lớn (1963-1964). Sách do họa sĩ Trần Trọng Vũ - con trai nhà thơ - tuyển chọn, biên soạn từ di cảo của cha mình để lại. Ông cũng là người viết lời giới thiệu, mong muốn độc giả có thể tiếp cận những sáng tác để đời của nhà thơ Trần Dần.

Cuốn ''Trần Dần - thơ'' dày 500 trang, do Nhã Nam xuất bản. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hội Nhà văn Hà Nội từng truy tặng Trần Dần giải Thành tựu trọn đời về thơ. Hội đồng chung khảo khi ấy nhận định ông ''hiện lên như một chân dung mới mẻ, tài hoa, suốt đời trăn trở tìm tòi đổi mới cho thơ, tạo được hiệu quả thẩm mỹ. Một tính cách thơ vạm vỡ, gây ấn tượng mạnh và nhiều sức thuyết phục trong quyết tâm cách tân".

Nhà thơ, nhà văn Trần Dần (1926-1997) sinh ở Ninh Bình (Nam Định cũ). Sinh thời, ông được đánh giá là nhà thơ cách tân. Sau phong trào Thơ Mới, Trần Dần chủ trương làm thơ theo trường phái tượng trưng cùng nhóm Dạ Đài. Ông có nhiều tập thơ nổi tiếng như Chiều mưa trước cửa (1943), Hồn xanh dị kỳ (1944), Nhất định thắng (1956). Bên cạnh đó ông ra mắt các truyện dài Người người lớp lớp (1954), tiểu thuyết Đêm núm sen (2017), Những ngã tư và những cột đèn (2010). Ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007.

