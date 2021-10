Tái bản 'Nghìn lẻ một đêm'

Sách "Nghìn lẻ một đêm" - bản dịch của Antoine Galland, nhà Đông phương học Pháp thế kỷ 18 - được tái bản.

Ấn bản còn kèm nhiều tranh vẽ minh họa từ đầu thế kỷ 20, bổ sung một số câu chuyện vốn không xuất hiện trong bản thảo Hazār Afsān (sách Ba Tư cổ), mà được sưu tầm riêng từ Hannah Dia - một người kể chuyện rong. Đó là những câu chuyện nổi tiếng ngày nay trẻ em lẫn người lớn khắp nơi đều thuộc, như Aladdin và cây đèn thần, hay Ali Baba với câu thần chú "Vừng ơi, hãy mở ra".

Sách "Nghìn lẻ một đêm" do nhà báo lão thành Phan Quang dịch từ những năm 1970. Ảnh: Đông A

Năm 1704 - 1782, bản dịch của Galland được in lại hơn 70 lần, trong điều kiện phương tiện, kỹ thuật ấn loát thô sơ, công nghiệp giấy chưa phát triển. Qua bản dịch này, người phương Tây lần đầu biết đến tác phẩm. Theo đơn vị phát hành, sau này, nhiều bản khác đầy đủ hơn vẫn không được yêu thích bằng.

Khi tái bản, đơn vị phát hành giữ lại tất cả truyện trong bản in Les mille et une nuits của Antoine Galland, do nhà xuất bản Anh em Garnier (Librairie Garnier Frères) phát hành năm 1921. Sách cũng giữ toàn bộ tranh trong bản in cũ, bổ sung một số minh họa từ ấn bản tiếng Đức do nhà Verlag von Emil Strauß phát hành năm 1897.

Nghìn lẻ một đêm là tập hợp những truyện kể có nguồn gốc từ những chuyện dân gian kỳ ảo của Saudi Arabia, Ba Tư, Hy Lạp..., lưu truyền rộng rãi nhiều thế kỷ trước khi được ghi lại thành văn. Tác phẩm có bối cảnh trải dài từ Đông sang Tây, nhiều chủ đề và nhân vật đa dạng, tình tiết bất ngờ, kết cấu truyện lồng trong truyện. Truyện xây dựng nên một thế giới thấm đẫm màu sắc văn hóa Hồi giáo, bao quát đời sống của người Saudi Arabia, từ thực tại đến cảnh thần tiên.

Nhiều người Saudi Arabia xem pho sách này là một tấm gương vĩ đại để suy ngẫm về bản thân. Jules Janin - nhà văn, viện sĩ hàn lâm Pháp - từng nói: "Bạn có biết một truyện kể nào ngộ nghĩnh hơn, một câu chuyện nào thú vị hơn, một thi phẩm nào giàu tưởng tượng hơn truyện kể, câu chuyện, bài thơ mang tên Nghìn lẻ một đêm?"

Tam Kỳ