Tag-N-Trac ra mắt giải pháp AI giám sát vận chuyển lạnh

MỹCông nghệ AI giúp các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học tối ưu hóa lô hàng, đồng thời bảo vệ các loại thuốc nhạy cảm với nhiệt độ.

Tag-N-Trac vừa công bố triển khai công nghệ theo dõi cho một công ty dược phẩm và công nghệ sinh học. Doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp logistics thông minh dựa trên IoT này hợp tác cùng Cold Chain Technologies - nhà cung cấp giải pháp bao bì cách nhiệt và chuỗi lạnh hàng đầu của Mỹ, nhằm cải thiện hoạt động vận chuyển lạnh và cắt giảm chi phí.

Thỏa thuận tập trung xử lý thách thức bảo đảm tính toàn vẹn của sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ trong chặng giao hàng cuối. Hệ thống của Tag-N-Trac cho phép giám sát liên tục tới 5 tuần trong các container kiểm soát nhiệt độ, cung cấp dữ liệu và cảnh báo theo thời gian thực để bảo vệ thuốc.

Tag-N-Trac cung cấp nền tảng IoT cho giám sát chuỗi lạnh, giúp ngành dược phẩm và thực phẩm dễ hỏng theo dõi vận chuyển và lưu kho theo thời gian thực trên toàn cầu. Ảnh: Tag-N-Trac

Giải pháp đồng thời cung cấp phân tích cho đội ngũ logistics của Cold Chain Technologies, hỗ trợ chuyển đổi từ hình thức vận chuyển bằng đường hàng không sang kết hợp đường bộ và đường không hiệu quả hơn. Nhờ đó, doanh nghiệp tiết kiệm hàng triệu USD mỗi năm, giảm tỷ lệ lô hàng dược phẩm bị gián đoạn từ 1,93% xuống còn 0,3%, đồng thời tăng cường khả năng tuân thủ các yêu cầu của FDA.

"Các công nghệ tiên tiến của Tag-N-Trac được thiết kế để giúp các công ty dược phẩm tối ưu phương thức vận chuyển, đồng thời nâng cao mức độ tuân thủ, an toàn và hiệu quả chi phí trong những chuỗi cung ứng khắt khe nhất", ông Venu Gutlapalli, đồng sáng lập kiêm Giám đốc kỹ thuật số của Tag-N-Trac, cho biết. "Bằng việc hợp tác với những đơn vị dẫn đầu như Cold Chain Technologies, chúng tôi đang thiết lập chuẩn mực mới cho logistics dược phẩm toàn cầu".

Tag-N-Trac có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp giải pháp giám sát chuỗi cung ứng ứng dụng IoT và trí tuệ nhân tạo. Công ty tập trung phát triển công nghệ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả vận chuyển hàng hóa nhạy cảm, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học, thực phẩm và bán lẻ.

Như Ý (Theo Fleet Owner)