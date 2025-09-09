Tada tặng 100.000 chuyến xe 1.000 đồng cho sinh viên TP HCM

Ứng dụng gọi xe công nghệ Tada vừa công bố chiến dịch "100.000 chuyến đi chỉ 1.000 đồng" dành riêng cho học sinh, sinh viên tại TP HCM, bắt đầu từ 5/9 đến khi hết voucher.

Tada là ứng dụng gọi xe công nghệ với mô hình vận hành không thu phí hoa hồng từ tài xế. Nhờ đó, hãng có thể duy trì mức giá cạnh tranh cho khách hàng, đồng thời tạo động lực để tài xế gắn bó lâu dài. Từ tháng 9, Tada triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho học sinh, sinh viên với 100.000 chuyến xe chỉ 1.000 đồng. Đây là một trong những hoạt động cộng đồng quy mô lớn nhất của hãng tại Việt Nam.

Tada là sự lựa chọn của học sinh-sinh viên khi đến trường. Ảnh: Tada

Theo đó, ứng dụng sẽ dành tặng tối đa 10.000 voucher mỗi tuần cho học sinh, sinh viên, với điều kiện mỗi người chỉ nhận được một voucher mỗi tuần. Việc phân bổ ưu đãi sẽ ưu tiên cho những ai đăng ký sớm nhất và chưa từng nhận mã trước đó. Đợt tặng voucher đầu tiên đã bắt đầu từ ngày 5/9.

Biểu mẫu đăng ký sẽ được mở vào lúc 14h thứ hai hàng tuần. Người tham gia có thể đăng ký nhiều đợt khác nhau nếu số lượng đăng ký chưa đủ so với hạn mức tối đa. Sau khi xác nhận, voucher sẽ được cộng trực tiếp vào ứng dụng trong vòng tối thiểu 7 ngày làm việc. Hàng tuần, Tada sẽ tự động gửi mã trực tiếp vào ứng dụng của các bạn học sinh, sinh viên. Trong trường hợp không nhận được voucher, có thể do chưa đủ điều kiện hoặc số lượng trong tuần đã hết.

Đại diện Tada cho biết, chiến dịch lần này giúp cho các bạn sinh viên có cơ hội trải nghiệm dịch vụ đặt xe công nghệ với đa tiện ích thực tiễn.

Tada thường xuyên đồng hành cùng sinh viên trong các sự kiện. Ảnh: Tada

Chi phí đi lại thường chiếm một phần đáng kể trong sinh hoạt phí tháng. Với mức giá chỉ 1.000 đồng mỗi chuyến, sinh viên có thể giảm thiểu áp lực tài chính, đồng thời tiếp cận dịch vụ gọi xe công nghệ hiện đại với chi phí gần như tượng trưng.

Thông qua ứng dụng Tada, sinh viên có thể theo dõi hành trình, chia sẻ lộ trình với người thân và an tâm hơn khi di chuyển vào buổi tối hay giờ cao điểm. Điều này có giá trị với các bạn sinh viên mới, chưa quen đường phố TP HCM.

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, các bạn trẻ dễ dàng kết nối với tài xế gần nhất, tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong lịch trình hằng ngày. So với phương tiện cá nhân hay xe buýt, dịch vụ gọi xe công nghệ mang lại sự linh hoạt, thoải mái.

Tada duy trì 0% chiết khấu dành cho đối tác tài xế. Ảnh: Tada

Tada là ứng dụng gọi xe công nghệ thuộc tập đoàn MVL, ra mắt tại Singapore và có mặt tại Việt Nam từ 2018. Ứng dụng này còn phát triển trên nền tảng blockchain MVL để xây dựng hệ thống vận hành minh bạch, nâng cao độ tin cậy và chất lượng dịch vụ. Với định vị "hãng xe công nghệ công bằng" với chính sách 0% chiết khấu dành cho đối tác tài xế, Tada đang mở rộng hoạt động tại nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm.

Yên Chi