Tách cà phê gần 1.000 USD ở Dubai

Cà phê đắt nhất thế giới được pha chế từ hạt cà phê trồng gần núi lửa ở Panama và được bán với giá gần 1.000 USD mỗi tách tại Dubai.

Quán cà phê Julith mở bán từ ngày 1/11 trong khu vực Al Quoz sôi động của Dubai, với mục tiêu trở thành điểm đến cho những người yêu thích cà phê tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). "Chúng tôi cảm thấy Dubai là nơi hoàn hảo cho khoản đầu tư của mình", Serkan Sagsoz, người đồng sáng lập quán cà phê Julith, cho hay.

Julith phục vụ những tách cà phê với mức giá 3.600 dirham (khoảng 980 USD). Loại cà phê này được pha chế từ hạt cà phê Panama, mang đến trải nghiệm hương vị hoa và trái cây, gợi nhớ đến trà.

"Loại cà phê này có hương hoa trắng như hoa nhài, hương cam và cam bergamot, cùng thoang thoảng vị mơ và đào. Nó giống như mật ong vậy, tinh tế và ngọt ngào", Sagsoz, người từng điều hành quán cà phê tại quê nhà Thổ Nhĩ Kỳ, nói.

Barista Serkan Sagsoz, người đồng sáng lập quán cà phê Julith, đang pha tách cà phê với giá gần 1.000 USD tại Dubai hôm 30/10. Ảnh: AFP

Dubai nổi tiếng với những dự án xa hoa như trung tâm thương mại khổng lồ có khu trượt tuyết trong nhà, tòa nhà cao nhất thế giới hay đảo nhân tạo với những khách sạn 5 sao nằm rải rác.

Tháng trước, Dubai đã lập kỷ lục Guinness cho tách cà phê đắt nhất thế giới, khi Roasters bán mỗi tách với giá 2.500 dirham (680 USD). Mức giá kỷ lục mới từ Julith khiến một số người choáng váng, song cư dân địa phương cho rằng đó là điều bình thường đối với thành phố sa mạc có lối sống xa hoa này.

"Thật kinh ngạc, nhưng đó là Dubai mà", cư dân địa phương Ines cho hay, trong khi Maeva cho rằng đối với những người giàu có, "đây chỉ là một trải nghiệm khác mà họ có thể hãnh diện".

Quán cà phê Julith đã mua hạt cà phê Nido 7 Geisha tại buổi đấu giá ở Panama sau cuộc cạnh tranh khốc liệt kéo dài nhiều giờ với hàng trăm lượt trả giá. Quán khẳng định đã trả mức giá cao nhất từ trước đến nay để có được loại cà phê này. 20 kg hạt cà phê có giá khoảng 2,2 triệu dirham, tương đương 600.000 USD.

Những khách hàng châu Á, người đam mê cà phê ở UAE và những người sưu tầm hạt cà phê đã liên hệ quán với hy vọng mua lại một số hạt cà phê Nido 7 Geisha, được trồng tại đồn điền gần núi lửa Baru của Panama. Tuy nhiên, quán không có kế hoạch bán lại hạt cà phê, ngoài một phần nhỏ dành riêng cho hoàng gia ở Dubai.

Huyền Lê (Theo AFP)