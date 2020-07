Tác phẩm về tình mẫu tử vào sơ khảo giải Booker

"Burnt Sugar" - sách về quan hệ mẹ và con gái của nhà văn Ấn Độ Avni Doshi - vào vòng sơ khảo giải văn học Booker.

Tác giả cho biết trên Guardian ngày 28/7: "Tôi luôn nghĩ mình là người ngoại đạo với văn chương". Đại diện giải thưởng cho rằng sách nói về câu chuyện tình mẫu tử sắc bén, gai góc. Avni Doshi thách thức giới hạn chịu đựng của độc giả bằng các tình tiết bất ngờ, hấp dẫn và lôi cuốn.

"Burnt Sugar" xuất bản tại Ấn Độ năm ngoái với tên "Girl in White Cotton". Ảnh: pontas-agency.

Tác phẩm bắt đầu khi nhân vật chính - Antara đã lớn. Đối diện với người mẹ Tara mất nhận thức, cô nhớ lại tuổi thơ bị hắt hủi. Mang cảm giác giận dữ, phẫn nộ, côc bắt mẹ nhớ lại những việc bà đã làm và tác động đến cô như thế nào. Mẹ sinh cô lúc trẻ, trốn chạy hôn nhân, nương náu tại tu viện Ashram. Sau đó, bà theo đuổi một nghệ sĩ lãng tử trong mười năm, bỏ rơi con gái nhỏ. Bà đặt con tên Antara - nghĩa là "của Tara" - thể hiện bản ngã cao ngạo và bốc đồng.

Khi trưởng thành, Antara và mẹ không hợp nhau, mắc kẹt trong mối liên kết ruột thịt. Lúc mất trí nhớ, bà nhầm lẫn tiền lương của người giúp việc, quên tắt gas và hàng tỷ những việc khác cần đứa con, người bà không bao giờ quan tâm, lo liệu. Cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con vén bức màn quá khứ dưới hai góc nhìn. Doshi nói: "Thật bất ngờ khi độc giả nói họ thấy tác phẩm như truyện trinh thám, vì tôi không có ý định viết truyện kịch tính mà chỉ thuận theo tâm lý nhân vật".

Quyển sách cho thấy những xung đột, mâu thuẫn của tình mẫu tử không hoàn hảo. Hai người xát muối vào vết thương của nhau bằng lời lẽ cay độc. Tuy nhiên, ẩn dưới sự cay cú, chán ghét có phần giễu cợt của Antara là nỗi đau, tâm hồn yếu đuối, cô độc không biết kể cùng ai. Tác giả nói: "Cô con gái có tâm lý phức tạp, tôi cố gắng nhập tâm để thể hiện chân thật nhất cá tính nhân vật". Tuy hai nhân vật đối đầu, đọng lại là sự quan tâm, yêu thương nên không thể tách rời.

Sách còn đề cập về chứng trầm cảm sau sinh. Doshi sáng tác trong thời gian mang thai và không may cũng mắc bệnh. Cô nói: "Tôi hoảng sợ khi trở thành mẹ. Khi viết, tôi không nghĩ sẽ sống giống vài tình tiết tôi hình dung trong sách". Trên Goodreads, độc giả xúc động với cách cô miêu tả, giúp công chúng hiểu được các khía cạnh của căn bệnh ít được nói đến. Nhà văn cho rằng chỉ khi có con và viết Burnt Sugar cô mới hiểu người mẹ chịu áp lực từ nhiều phía - truyền thống gia đình và chuẩn mực xã hội.

Theo Penguin, áng văn khó đọc nhưng không thể nào quên. Từng ký ức về mối quan hệ "độc hại" của hai phụ nữ được che giấu khéo léo, sau đó, những hé lộ từ từ khiến người đọc bất ngờ. Nhà văn Olivia Sudjic nói: "Câu văn mượt mà như dòng suối, dẫn dắt người đọc bằng miêu tả tâm lý. Cốt truyện độc đáo, giúp nhân vật chính lẫn người đọc đối mặt cảm xúc, tìm lại cảm giác thanh thản".

Tác giả người Ấn Độ - Avni Doshi. Quyển sách là bước ngoặt của đời của cô. Cô bắt đầu bản thảo khi chưa có ý định sinh con, đến lúc phát hành cô đã có một bé trai. Sắp tới, nữ tác giả chuẩn bị đón bé gái thứ hai. Ảnh: Sharon Haridas.

Avni Doshi, sinh năm 1982, học lịch sử nghệ thuật tại New York và London. Cô hình thành ý tưởng cho Burnt Sugar năm 2013, đem bản thảo dự thi giải thưởng Văn học Tibor Jones khu vực Nam Á và đoạt giải. Elizabeth Gilbert - tác giả Eat, Pray, Love - trân trọng những khía cạnh mới mà tác giả Ấn Độ khai phá với văn phong sắc bén.

Booker Prize là giải thưởng văn học hàng năm dành cho tiểu thuyết tiếng Anh, thành lập năm 2002. Danh sách đề cử vòng loại năm nay gồm 13 tác phẩm, như: The New Wilderness (tác giả Diane Cook), Real Life (tác giả Brandon Taylor), Redhead by The Side of The Road (tác giả Anne Tyler),.. Danh sách chung kết được công bố vào đầu tháng chín.

Quỳnh Quyên