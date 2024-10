Tác phẩm nghệ thuật hình lon bia bị vứt nhầm vào thùng rác

Hà LanNhân viên bảo tàng LAM ở Lisse tưởng rằng tác phẩm nghệ thuật mô phỏng hai lon bia rỗng là đồ bỏ đi và vứt chúng vào thùng rác.

Tác phẩm All The Good Times We Spent Together (Những thời khắc vui vẻ bên nhau) của nghệ sĩ Pháp Alexander Lavet, có vẻ ngoài giống hai lon bia rỗng móp méo, được trưng bày trong thang máy bảo tàng LAM ở Lisse. Thợ máy của bảo tàng đã vô tình ném chúng vào thùng rác vì tưởng là đồ bỏ đi.

Elisah van den Bergh, quản lý tác phẩm, trở về sau kỳ nghỉ ngắn và nhận thấy tác phẩm trong thang máy biến mất. Bà sau đó tìm thấy chúng trong thùng rác, ngay trước khi túi rác sắp bị vứt đi.

"Trông chúng giống rác, nhưng nếu nhìn kỹ, tác phẩm thực chất được vẽ tay tỉ mỉ bằng màu acrylic, yêu cầu rất nhiều thời gian và công sức", Froukje Budding, phát ngôn viên bảo tàng cho biết ngày 7/10.

Tác phẩm "All the Good Times We Spent Together" tại bảo tàng LAM. Ảnh: Guardian

"Các tác phẩm nghệ thuật thường được đặt tại những nơi bất thường, nên chúng tôi trưng bày trong thang máy, gây bất ngờ cho du khách", Budding cho biết.

"Chúng tôi khuyến khích du khách nhìn nhận các vật thể dưới góc nhìn mới bằng các tác phẩm nghệ thuật", Sietske van Zanten, giám đốc bảo tàng, giải thích.

Tác phẩm hiện được phục hồi và trưng bày trên bệ tại một vị trí "truyền thống hơn, để có thể nghỉ ngơi sau cuộc phiêu lưu". Giới chức bảo tàng bày tỏ thông cảm với người thợ máy. "Anh ấy vừa mới nhận việc, và chỉ đang làm công việc của mình", bà Budding nói.

Bảo tàng LAM ở Lisse, Hà Lan. Ảnh: AFP

Nhưng với quan điểm ưu tiên trưng bày các tác phẩm ở những nơi "không ngờ tới", hai chiếc lon sẽ khó nằm trên bệ trong thời gian dài. "Chúng tôi cần suy nghĩ cẩn thận về nơi trưng bày mới", phát ngôn viên bảo tàng nói thêm.

Đức Trung (Theo AFP, AP, Reuters)