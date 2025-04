Tác phẩm nghệ thuật cây xà cừ 'hồi sinh'

Hà NộiHọa sĩ, nhà thiết kế Thủy Nguyễn biến cây xà cừ bị đổ sau bão Yagi thành tác phẩm sắp đặt ở vườn hoa Cổ Tân.

Hôm 22/4, dự án nghệ thuật công cộng Hồi sinh - công trình cải tạo không gian vườn hoa Cổ Tân - ra mắt công chúng, các chuyên gia và khách mời như ca sĩ Mỹ Linh, Hồng Nhung, họa sĩ Khắc Chinh, DJ Trí Minh - em trai ca sĩ Thanh Lam. Nhiều khán giả có mặt thể hiện sự thích thú khi một đoạn cây xà cừ cao 9 m mang diện mạo mới với các lá cây bằng thép.

Nghệ sĩ Thủy Nguyễn cho biết sau bão Yagi hồi tháng 9/2024, cô ra Hà Nội và cùng những người bạn đi khảo sát. "Chứng kiến cảnh cây xanh nằm rạp dưới đất, trái tim tôi như thắt lại. Khi đến vườn hoa Cổ Tân, hình ảnh cây xà cừ 70 năm tuổi bật gốc, đang được cắt gọt để mang đi khiến tôi dừng lại", cô nói. Ngay lập tức, Thủy Nguyễn liên hệ với cơ quan chức năng để lên đề án "hồi sinh" cây.

Cây xà cừ trở thành tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ở vườn hoa Cổ Tân, Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô và đội ngũ mất nửa năm để tái tạo cây thành tác phẩm mới. Sau khi cắt gọt toàn bộ thân và rễ, phần thân được nữ nghệ sĩ ốp bằng những tấm inox dày, gò thủ công. Công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ để những miếng thép ôm sát vào từng đường cong gồ ghề. Các mối nối được hàn kín, tạo thành nốt và rãnh xù xì như lớp vỏ trước đây. Tán cây được tạo nên từ hàng nghìn chiếc lá thép, điểm xuyết bằng những bông hoa thạch anh đủ sắc màu.

Hơn sáu tấn thép được sử dụng bọc thân cây, làm cành, nhằm tạo hiệu ứng bắt sáng. Khi những tia nắng xuất hiện, chúng trở nên lấp lánh, tái hiện vẻ đẹp của sự sống. Thủy Nguyễn nói về thông điệp tác phẩm: "Hà Nội bốn mùa, chẳng có ngày nào ánh nắng giống nhau, cũng chẳng có tia nắng nào lặp lại khiến tác phẩm trở nên đa sắc, đa diện. Điều này cũng như cuộc sống muôn hình vạn trạng, vũ trụ đa chiều".

Các hoa văn trên thân cây được tạo nên từ những mối hàn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi hoàn thiện, cây được đặt lại đúng nơi nó đã sống nhiều năm ở Hà Nội. Cây xà cừ này thuộc thế hệ cây được người Pháp nhập từ châu Phi để trồng thí điểm trên đường phố. Thủy Nguyễn hy vọng dự án góp phần tạo không gian sáng tạo cho người dân Hà Nội cũng như du khách, cũng là cách tri ân những cây xanh đã tỏa bóng mát cho thành phố trong nhiều năm.

Ông Phạm Vũ Tùng - chuyên gia marketing - nhận xét: "Tác phẩm cho thấy cái tài của Thủy Nguyễn trong việc sử dụng chất liệu, hình khối, cấu trúc. Tác phẩm không quá nổi bật, nằm trọn trong quần thể cây xanh của thành phố, nhưng vẫn đủ sức khiến mọi người phải dừng lại chiêm nghiệm".

Là người trẻ dành nhiều năm "ghi chép" những khoảnh khắc đời thường của thành phố qua ống kính, nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà nói: "Mất mát và tái sinh là những điều tôi cảm nhận từ tác phẩm. Vẫn là dáng hình đổ gãy, nhưng đã có thêm những cành lá mới vươn lên, mang đến một nguồn năng lượng tươi mới".

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn bên tác phẩm "Hồi sinh". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong buổi ra mắt, Thủy Nguyễn gửi lời tri ân những nghệ nhân hàn xì, thợ xây, lao công, bảo vệ, công an khu vực, người lái xích lô đã góp phần hỗ trợ cô thực hiện tác phẩm. "Cảm ơn cả những người dân sống ở quanh vườn hoa cũng như người Hà Nội nói chung, dù chỉ đi qua nhưng đều mang đến cho tôi câu chuyện về vùng đất, con người nơi đây", Thủy Nguyễn nói.

Thủy Nguyễn, 44 tuổi, sinh tại Hà Nội, xuất thân là họa sĩ với nghệ danh Tia - Thủy Nguyễn. Năm 18 tuổi, cô tổ chức triển lãm tranh cá nhân đầu tiên. Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Hà Nội năm 2006, Thủy Nguyễn sang Ukraine học tám năm và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Mỹ thuật tại Kiev. Sau khi về Việt Nam, năm 2011, họa sĩ lấn sân lĩnh vực thời trang và ra mắt nhiều bộ sưu tập mang nét văn hóa truyền thống như Lúng liếng, Gió mùa về, Cọc cạch, Viên mãn, Mộng mị, Tình tang, Tìm người trong mộng.

Cô từng giới thiệu các triển lãm cá nhân ở Pháp vào các năm 2019, 2022, với các tác phẩm gây chú ý như Silver Room (Nhà Bạc), Floating in the Nothingness (Bồng bềnh chốn hư không). Tháng 11/2023, cô thực hiện triển lãm Flower of Life (Hoa đời) tại khuôn viên Château La Coste, Pháp, gồm mô hình cây sồi phát sáng và tranh từ hàng nghìn tấm thép không gỉ.

Ý Ly