Tác phẩm hoạt hình tham gia Liên hoan phim tài liệu

Phim hoạt hình "Cô bé" của đạo diễn gốc Việt Diana Cẩm Vân Nguyễn tham gia Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 11.

Tác phẩm có thời lượng 10 phút, kể về cô bé Rồng - người Việt Nam lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Cộng hòa Séc. Rồng luôn phải đối mặt với thực tế mình là người khác biệt trong thị trấn và trong cả gia đình. Khi cô dần thích ứng với cuộc sống nơi đây, gia đình lại băn khoăn trong việc ở lại hay trở về Việt Nam.

Đại diện phái đoàn Cộng hòa Séc tham dự Liên hoan phim cho biết: "Tác phẩm là câu chuyện người Việt đang sinh sống ở Séc, có nhiều chi tiết thuần Việt không thể thực hiện trực tiếp được tại đây. Vì vậy, tác giả sử dụng hoạt hình để làm rõ những điều mình muốn truyền tải, thay vì làm phim truyền thống. Ngoài ra, phim tài liệu cũng không đóng khung là sử dụng người thật. Ở đây là chuyện thật, người thật nhưng cách thể hiện có sự mới lạ, khác biệt".

Cô bé từng đoạt giải "Phim hoạt hình hay nhất" tại Liên hoan phim nghệ thuật nữ quyền biên giới năm 2018 ở Mexico, "Phim hoạt hình ngắn hay nhất" tại Animánie ở Pilsen, Cộng hòa Séc...

Phim hoạt hình của tham gia Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam Trailer phim "Cô bé". Video: Youtube goEast Filmfestival.

Liên hoan phim có 10 tác phẩm quốc tế và 12 phim Việt Nam, không giới hạn chủ đề. Theo ông Nguyễn Quang Tuấn - Chủ tịch Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, thông qua các bộ phim, khán giả có dịp tiếp xúc và hiểu hơn về văn hóa, xã hội, con người các quốc gia tham dự. Năm nay, nhiều phim có chủ đề gần gũi và dễ xem với khán giả Việt.

Nhiều phim khai thác về cuộc sống con người, truyền tải thông điệp nhân văn, hướng tới điều tốt đẹp. One Upon a boy (Xưa kia có một cậu bé) của đạo diễn người Israel Uri Levi kể về nghị lực của cậu bé Ron mắc bệnh bại não và sự quyết tâm đưa con đến Mỹ chữa trị của cha mẹ cậu. Ánh sáng của con của đạo diễn Đỗ Thị Huyền Trang là câu chuyện về ba nhân vật khiếm thị nhưng luôn đặt niềm tin vào cuộc sống và theo đuổi ước mơ của mình. Thụy Sĩ mang đến tác phẩm The steep way up (Đường lên núi cheo leo) tái hiện hành trình trở thành hướng dẫn viên leo núi Alps của hai phụ nữ, truyền tải đam mê, tinh thần tự do, dám đương đầu thử thách của phái đẹp. A La Recherche Des Femmes Chefs (Nữ thần ẩm thực) của Pháp tôn vinh những đầu bếp nữ đang làm việc trong lĩnh vực ẩm thực cao cấp.

Liên hoan phim châu Âu - Việt Nam lần thứ 11 Các tác phẩm tham dự Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 11. Video: Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Nhiều phim từng đoạt giải cao tại các cuộc thi. Nimble Fingers (Những ngón tay nhanh nhẹn) của đạo diễn người Italy Parsifal Reparato nhận giải "Phim xuất sắc" tại Liên hoan phim Quốc tế Dân tộc học Santiago De Compostela (Tây Ban Nha) năm 2019, "Phim tài liệu Italy hay nhất" tại Roma Cinema Doc 2017. Phim có độ dài 52 phút, ra đời năm 2017, kể về Bảy - cô gái Mường trẻ tuổi lên Hà Nội làm việc. Tại đây, cô và những người bạn của mình đối mặt nhiều khó khăn về cuộc sống, điều kiện làm việc.

Phim Bains Publics (Nhà tắm công cộng) - được chọn mở màn - từng nhận giải Đặc biệt tại Liên hoan phim Traces de Vies ở Pháp 2019. The Painting (Bức tranh) của đạo diễn người Tây Ban Nha Andrés Sanz đoạt giải "Phim tài liệu hay nhất" của Hiệp hội các nhà văn và phê bình điện ảnh Tây Ban Nha 2020.

Việt Nam có hai phim về môn nghệ thuật truyền thống, gồm Hành trình thư pháp Việt, Âm vang mái nhịp hò khoan. Ngoài ra, liên hoan có một phim chân dung nhân vật - Giáo sư, tiến sĩ khoa học Hoàng Thủy Nguyên - Nhà virus học và chế tạo vaccine hàng đầu Việt Nam của đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Vũ Thị Thu Hiền. Phim đoạt giải Cánh Diều Bạc năm 2020 của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam được tổ chức thường niên vào tháng 6 nhưng năm nay dời sang ngày 1 - 10/10 do dịch. Liên hoan có hai điểm chiếu: Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (số 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) và Đại học Hoa Sen (số 8 Nguyễn Văn Tráng, quận 1, TP HCM).

Hiểu Nhân