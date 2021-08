Tác phẩm điêu khắc ở trung tâm Moskva bị chê

NgaTượng điêu khắc - cao 12 mét đặt ở trung tâm thành phố Moskva, mô tả một nắm đất sét - bị nhiều người chê thiếu thẩm mỹ.

Ngày 25/8, Russia Beyond đưa tin về bức tượng mới trước cửa Trung tâm nghệ thuật GES-2. Tác phẩm mang tên "Big Clay No.4", do nghệ sĩ thị giác người Thuỵ Sĩ - Urs Fischer - sáng tạo. Tượng làm bằng nhôm, lấy cảm hứng từ khối đất sét do chính Urs Fischer nhào.

Nhiều người dân thành phố chê tác phẩm xấu, mất mỹ quan. MC, diễn viên hài Maksim Galkin viết trên Instagram: "Nó trông giống như một đống rác lộn xộn dài 12 mét". Một số người thậm chí so sánh tượng giống bãi phân.

Tác phẩm điêu khắc ở trung tâm Moscow bị chê Tác phẩm của Urs Fischer nhận ý kiến trái chiều về tính thẩm mỹ. Video: Youtube Talking2u News

Katerina Chuchalina - người phụ trách trung tâm - nói bà sốc vì phản ứng tiêu cực của công chúng. Theo bà, "Big Clay No.4" là phép ẩn dụ cho sự sáng tạo. Nhiều nhà phê bình kiến trúc cũng bảo vệ tác phẩm, cho rằng nó tượng trưng cho phần nguyên liệu thô, khởi nguồn của nhiều công trình nghệ thuật, kiến trúc.

Tượng "Big Clay No.4" trong không gian trung tâm thành phố Moskva. Ảnh: Moskva News Agency

Urs Fischer không phản hồi về những lời chê. Ông sinh năm 1948, là nhiếp ảnh gia, nhà điêu khắc nổi tiếng. Tác phẩm của ông được trưng bày trong nhiều bảo tàng lớn trên khắp thế giới. Ông từng thực hiện nhiều tượng người nổi tiếng bằng sáp nến, trong đó có Leonardo Dicaprio.

Trung tâm nghệ thuật GES-2, nơi đặt tượng "Big Clay No.4", được ông trùm dầu khí Nga - Leonid Mikhelson - đầu tư xây dựng trên nền đất cũ của một nhà máy điện. Không gian bao gồm nhiều phòng điêu khắc, phòng tranh, quán cà phê...

Hà Thu