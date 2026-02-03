Tác phẩm audio book của Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận giải Grammy

Tác phẩm audio book về thiền định của Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận Grammy hạng mục sách nói, giúp ông lần đầu được vinh danh tại giải thưởng ở tuổi 91.

Nhạc sĩ Rufus Wainwright, một trong những cộng sự của tác giả, thay ông nhận giải ở buổi lễ tối 1/2 tại Los Angeles, Mỹ. Sau sự kiện, Đức Đạt Lai Lạt Ma viết trên trang cá nhân rằng ông đón nhận vinh dự này với lòng biết ơn và sự khiêm nhường, không xem đó là một thành tựu mang tính cá nhân mà là sự ghi nhận đối với trách nhiệm chung của nhân loại.

"Tôi thực sự tin rằng hòa bình, lòng từ bi, sự quan tâm đến môi trường và sự thấu hiểu về tính thống nhất của nhân loại là điều cần thiết cho hạnh phúc của tám tỷ người", ông viết.

Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama (Thiền định: Những suy ngẫm của Đức Đạt Lai Lạt Ma) vượt qua nhiều ứng viên khác, giành giải Sách nói, thuyết minh và kể chuyện xuất sắc. Các đề cử cùng hạng mục với ông gồm tiểu sử về Carol Connors của Kathy Garver, Into The Uncut Grass của Trevor Noah, Lovely One: A Memoir của Ketanji Brown Jackson và You Know It's True: The Real Story of Milli Vanilli của Fab Morvan.

Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ảnh: Grammy

Đức Đạt Lai Lạt Ma thuộc nhóm những người lớn tuổi nhất từng thắng Grammy, sau nghệ sĩ blues Pinetop Perkins, nhận giải năm 97 tuổi. "Nếu ngài đặt thêm vài hợp âm cùng giọng của mình thì biết đâu đấy, đến năm 2027, các hạng mục new age hay dance/electronic cũng có thể nằm trong tầm tay", trang Guardian bình luận.

Theo National Herald India, tác phẩm trình bày mười bài học thiền định của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tập trung vào lòng từ bi, hòa bình, sự đoàn kết của nhân loại và nhận thức về môi trường. Để thực hiện album, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kết hợp với các bậc thầy đàn sarod - nhạc cụ dây truyền thống của Ấn Độ nổi tiếng với âm sắc trầm sâu và giàu nội lực. Sarod thường được sử dụng trong các không gian âm nhạc mang chiều sâu tâm linh, nơi âm thanh không chỉ để thưởng thức mà còn dẫn dắt người nghe hướng đến sự chiêm nghiệm. Ngoài ra, ông hợp tác nhiều nhạc công truyền thống khác trên thế giới. Amjad Ali Khan, một trong những nghệ sĩ tham gia dự án, cho biết mong muốn truyền tải thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma theo cách hoàn toàn mới.

10 bài giảng được đăng tải trên nhiều nền tảng âm nhạc lớn như Apple Music, Spotify và iHeart. Bài mở đầu, Trái tim (Heart), phản ánh bản chất của lòng từ bi và tình yêu thương, khẳng định trái tim là nguồn gốc của sự kết nối, lòng trắc ẩn và sự ấm áp của tình người. Sự thống nhất (Oneness) nói về việc kết nối giữa con người và cuộc sống, bất chấp sự khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng và xuất thân. Sự hài hòa (Harmony) khuyến khích nhân loại chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Nước (Water) là ẩn dụ cho những giá trị tinh khiết nuôi sống con người. Sức khỏe (Health), Hòa bình (Peace), Bản chất (Essence) tiếp tục là những suy nghĩ có liên kết với nhau về thế giới. Phần cuối cùng, Hành trình (Journey), đúc kết về giá trị cuộc sống.

Theo The Print, album được đánh giá cao vì khiến người nghe tiếp cận những nội dung khác biệt so với audiobook kể chuyện thông thường, mang đến trải nghiệm nghe vừa tĩnh lặng vừa nhân văn.

Đức Đạt Lai Lạt Ma, sinh năm 1935, tên thật là Tenzin Gyatso, là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn với Phật giáo thế giới. Từ năm 1959 đến nay, ông sống ở Ấn Độ.

Hà Thu (Theo USA Today, The Print)