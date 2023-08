Tắc mạch bướu bánh nhau để cứu thai nhi

TP HCMThai phụ 35 tuổi, có khối bướu ở bánh nhau khiến thai nhi thiếu máu, phù, nguy cơ tử vong, được bác sĩ hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1 can thiệp thành công.

Bánh nhau là một cấu trúc phát triển trong tử cung khi người phụ nữ mang thai, góp phần vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến thai nhi. Ngày 29/8, BS.CK2 Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ, cho biết khi phát hiện, khối bướu tại bánh nhau thai phụ có kích thước 59x75 mm.

Khi thai 26 tuần tuổi, bướu to bằng cái chén, gây biến chứng nặng nề, làm phù thai, tràn dịch màng bụng, thai nhi thiếu máu nặng. Nếu không can thiệp, khối bướu sẽ khiến bào thai không đủ máu phát triển, thai phụ dễ chuyển dạ sinh non và nguy cơ tử vong cao. Do đó, thai phụ được bác sĩ chỉ định can thiệp tắc mạch máu nuôi bướu. Thủ thuật này được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ, phối hợp ê kip bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, khi thai 26,5 tuần tuổi. Sau thủ thuật, thai nhi được truyền máu bổ sung.

Bé gái được mẹ ấp da kề da sau khi chào đời, sáng 29/8. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sáng 29/8, khi thai được 37,5 tuần, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ mổ bắt con cho sản phụ, đón bé gái nặng 2,9 kg chào đời khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Hương, đây là ca đầu tiên tại Việt Nam được can thiệp tắc mạch máu bánh nhau thành công. Trước đây, những trường hợp tương tự, bác sĩ điều trị hỗ trợ theo biến chứng như truyền máu khi em bé thiếu máu, sử dụng thuốc trợ tim khi bị phù tim..., chưa điều trị trúng đích bằng cách tắc mạch máu nuôi bướu bánh nhau.

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ mổ lấy thai, sáng 29/8. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết tỷ lệ mắc bệnh lý bướu máu bánh nhau lớn (hơn 4,5 cm) khoảng 1/3.500- 1/9.000 ca. U mạch máu nhỏ có thể không gây triệu chứng bất thường. Khối bướu lớn (4-5 cm) có thể gây phù thai, thiếu máu thai nhi, sinh non, suy tim thai, thai chậm tăng trưởng, chết lưu, ảnh hưởng cả tính mạng người mẹ.

Tắc mạch máu bánh nhau là một kỹ thuật can thiệp nội mạch hiện đại, khiến máu không còn nuôi nên bướu bánh nhau xẹp dần, cứu được cả em bé lẫn sản phụ.

Mỹ Ý