Tác hại việc dùng giấy bạc gói thức ăn thừa

Nhiều người có thói quen dùng giấy bạc bọc kín thức ăn thừa trước khi cất vào tủ lạnh, song chuyên gia cảnh báo cách này không kín khí, dễ khiến thực phẩm nhiễm khuẩn.

Giấy bạc (giấy nhôm) thường được dùng để nướng hoặc che phủ thực phẩm khi nấu, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đây không phải vật liệu lý tưởng để bảo quản thức ăn thừa.

Theo Angel Luk, chuyên gia dinh dưỡng tại Vancouver (Canada), bản thân giấy bạc không giúp vi khuẩn phát triển, nhưng cách chúng ta dùng nó để phủ lên thức ăn lại tạo rủi ro. Khi gấp mép giấy bạc quanh đĩa hoặc bát, không khí vẫn có thể lọt vào. Điều này tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn như Staphylococcus (thường có trong thịt, gia cầm) và Bacillus cereus (trong cơm, tinh bột) sinh sôi nhanh chóng.

Đáng lo ngại là những vi khuẩn này tạo ra độc tố không bị tiêu diệt ngay cả khi hâm nóng lại ở nhiệt độ cao, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm cho người ăn.

Thứ hai, giấy bạc giữ nhiệt tốt. Nếu bạn bọc thực phẩm khi còn nóng, giấy bạc sẽ "khóa" nhiệt lại, giữ thức ăn nằm trong "vùng nguy hiểm" (từ 5 đến 60 độ C) lâu hơn. Đây là khoảng nhiệt độ lý tưởng để vi khuẩn nhân lên theo cấp số nhân.

Ảnh minh họa: Health and Me

Rủi ro chết người với khoai tây

Một sai lầm phổ biến và nguy hiểm là bọc khoai tây nướng trong giấy bạc rồi cất tủ lạnh. Môi trường thiếu oxy do giấy bạc tạo ra là điều kiện lý tưởng cho Clostridium botulinum phát triển. Vi khuẩn này tiết ra độc tố gây ngộ độc botulism, tấn công hệ thần kinh trung ương, có thể gây tê liệt hoặc tử vong.

Tiến sĩ Jill Roberts, Đại học Florida (Mỹ), khuyến cáo: "Tuyệt đối không giữ khoai tây nướng còn vỏ trong giấy bạc". Ngoài yếu tố thiếu oxy, vỏ khoai tây thường chứa bụi bẩn và vi khuẩn dù đã rửa sạch, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Phản ứng hóa học với món chua

Với các món ăn có tính axit như sườn xào chua ngọt, gà sốt chanh hay mì Ý sốt cà chua, việc dùng giấy bạc bọc trực tiếp có thể gây phân hủy vật liệu. Nhôm có thể ngấm vào thức ăn, làm thay đổi mùi vị và tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nếu tích tụ lâu dài.

Giải pháp thay thế

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cách an toàn nhất để bảo quản thức ăn thừa là dùng hộp thủy tinh hoặc nhựa chất lượng cao có nắp đậy kín.

Hộp kín giúp ngăn oxy và vi khuẩn xâm nhập, làm chậm quá trình ôi thiu. Tuy nhiên, cần lưu ý nguyên tắc "2 giờ": Thức ăn sau khi nấu cần được cất vào tủ lạnh trong vòng 2 tiếng (hoặc 1 tiếng nếu trời quá nóng).

Với thức ăn thừa trong tủ lạnh, chuyên gia khuyên nên tiêu thụ trong vòng 3-4 ngày. Nếu để ngăn đông, thời gian có thể kéo dài tới 6 tháng.

Ngọc Ngân (Theo Reader's Digest)