Tác hại khi lạm dụng điều hòa vào mùa hè

Khô mắt, khô da, thiếu nước, các bệnh về đường hô hấp... là những tác hại thường gặp nếu sử dụng điều hòa không đúng cách.

Việt Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm - gió mùa, phân hóa mạnh theo từng vùng miền nên dễ thay đổi thất thường. Vào mùa hè, nắng nóng có thể lên đến đỉnh điểm. Khí hậu oi ả khiến điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Tuy nhiên, sử dụng điều hòa không đúng cách có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Dưới đây là một số tác hại khi lạm dụng điều hòa.

Khô mắt

Điều hòa mang lại sự thoải mái trong những ngày nóng oi ả nhưng có thể khiến mắt bị thiếu hụt độ ẩm làm rối loạn chức năng tiết dầu của tuyến Meibomian - tuyến tiết ra lớp mỡ của màng phim nước mắt, có vai trò ổn định, giảm tốc độ bốc hơi. Tình trạng này thường xảy ra với người làm việc trong môi trường có máy lạnh hoạt động với tần suất dày đặc. Một số triệu chứng phổ biến như: cay mắt, mờ mắt, ngứa mắt, cảm giác nóng rát, buốt...

Cá nhân thường xuyên bị khô mắt, ở trong điều hòa quá lâu có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng. Mọi người có thể khắc phục việc này bằng cách sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt, nước mắt nhân tạo... Ngoài ra, mọi người nên hạn chế ngồi trong phòng điều hòa suốt thời gian dài. Làm việc trên máy tính, mọi người nhìn màn hình điện thoại, chỉ nên ngồi 45 phút sau đó dành 5 - 10 phút nhìn xa cho mắt nghỉ ngơi; nên đeo kính màu khi ra ngoài nắng để ngăn tác động của tia cực tím ảnh hưởng đến mắt.

Ngồi nhiều trong điều hòa, trước máy vi tính dễ khiến mắt bị khô. Ảnh: Shutterstock

Khô da

Tương tự, điều hòa có thể làm rối loạn cân bằng độ ẩm tự nhiên của da khiến chúng căng, xỉn màu, bong tróc và ngứa. Da bị co lại, tính đàn hồi giảm sút gây tình trạng lão hóa da sớm nếu thường xuyên lạm dụng máy lạnh. Để khắc phục, chị em nên uống nhiều nước, chọn loại kem dưỡng ẩm phù hợp với da và sử dụng mỗi ngày. Nếu có thể, chị em nên trang bị thêm máy tạo độ ẩm để gia tăng không khí ẩm bên trong căn phòng, góc làm việc.

Thiếu nước

Khi ở trong môi trường máy lạnh quá lâu, 1/5 lượng chất lỏng trong cơ thể của sẽ bị hao hụt. Điều này do điều hòa hút hết độ ẩm trong không khí khiến căn phòng trở nên lạnh, hanh khô khiến cơ thể ít đổ mồ hôi, không cảm thấy khát. Mọi người nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để hạn chế tình trạng thiếu hụt nước.

Bật điều hòa quá lạnh ngay khi vừa ở ngoài nắng nóng về dễ khiến cơ thể mệt mỏi, cảm lạnh. Ảnh: Shutterstock

Mệt mỏi, uể oải

Vì nắng nóng, nhiều người chỉ mong nhanh về nhà, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp để làm mát nhanh. Điều này có thể gây ra sự chênh lệch quá lớn giữa nhiệt độ bên trong cơ thể với nhiệt độ bên ngoài môi trường, khiến cơ thể hoạt động quá sức, gây nên tình trạng đau đầu, mệt mỏi liên tục. Ngoài ra, hành động này cũng làm điều hòa nhanh hỏng, tốn điện hơn. Các gia đình nên đặt điều hòa khoảng 25 - 27 độ C, nhiệt độ này làm cơ thể cảm thấy dễ chịu nhưng không gây ảnh hưởng sức khỏe.

Các bệnh về đường hô hấp

Phòng sử dụng điều hòa thường rất kín, không có chỗ thoáng khí nên dễ tích bụi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn; virus; nấm mốc phát triển. Đây là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh đường hô hấp gồm ho, viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản.... Nếu điều hòa không được vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ, có thể làm tăng nguy cơ trầm trọng hơn cho các triệu chứng trên.

