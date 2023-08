Tác hại của nồi cơm điện bong lớp chống dính

Ai dùng nồi cơm điện cũng có thể gặp một sự cố là lòng nồi bị trầy xước, cùng mối quan tâm liệu nó có an toàn nữa không?

Các lõi nồi cơm điện thông thường làm bằng kim loại (chủ yếu là nhôm), có khả năng dẫn nhiệt tốt. Trên bề mặt lõi nhôm thường được phủ một lớp chống dính giúp cơm không bị dính vào nồi sau khi nấu, gọi là teflon.

Teflon là một chất trơ, không phản ứng với cơm trong nồi khi nấu. Lớp teflon sẽ bắt đầu hư hỏng khi đun nóng từ 230 đến 260 độ C và phân hủy khi đạt trên 350 độ C.

Một nghiên cứu của Đại học Newcastle và Đại học Flinders (Australia), cho thấy, chỉ một vết xước nhỏ trên lớp chống dính có thể giải phóng khoảng 9.100 hạt nhựa trong quá trình nấu. Nếu lớp chống dính bị hỏng, kích thước từ vài milimet trở lên, sẽ giải phóng 2,3 triệu hạt vi nhựa, nhựa nano và có khả năng xâm nhập vào thực phẩm

Các chuyên gia khuyên nên thay mới lõi nồi đã bong lớp chống dính. Ảnh: Tần Vũ T-clean

Theo tiến sĩ Vũ Thị Tần (Đại học Bách khoa Hà Nội), khi lõi bị trầy xước, lớp phủ teflon sẽ bong ra, lẫn vào cơm. May mắn là nhiệt độ tối đa của nồi cơm điện là 100 độ C, cao hơn mức nhiệt này nồi sẽ tự tắt hoặc giữ ấm. Điều này đồng nghĩa khi nấu cơm (100 độ C) teflon không phân hủy. Nếu chẳng may ăn phải, chất này trơ không phản ứng với các tế bào cơ thể mà bị đào thải ra ngoài.

Độc hại nhất nằm ở sử dụng sai mục đích. Có những gia đình lấy lõi nồi cơm điện ra nấu nướng, chiên xào ở nhiệt độ cao, làm teflon bị phân hủy mạnh. Đặc biệt nguy hại khi dùng lõi nồi đun đồ chua, bởi thức ăn có tính axit sẽ dễ ăn mòn lớp kim loại.

Tiến sĩ Tần khuyên rằng teflon cũng giống như microplastic (vi nhựa), đã bong lớp chống dính thì không nên dùng để nấu cơm nữa.

Bảo Nhiên