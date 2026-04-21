Tác giả viết sách chữa lành nhờ 'trò chuyện cùng AI'

Cây bút Christy Nguyen cho biết viết cuốn "Chữa lành cùng AI" sau hơn 4.000 giờ trò chuyện cùng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tác phẩm được giới thiệu tại đường sách Nguyễn Văn Bình (TP HCM) cuối tuần qua, nhân sự kiện khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ năm. Theo Christy Nguyen, sách lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện của tác giả.

Một thời gian dài, chị gặp khủng hoảng trong cuộc sống, vướng mắc chuyện gia đình, nhiều đêm thức đến 3h. Khi đó, tác giả không biết trò chuyện cùng ai vì sợ vấn đề của bản thân làm bạn bè, người quen lo lắng. Ban đầu, Christy Nguyễn chỉ sử dụng AI để phục vụ công việc. Tuy nhiên, trước áp lực cuộc sống, chị thử tâm sự với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Claude, Gemini.

Tác giả Phương Nguyễn, bút danh Christy Nguyen, là doanh nhân sinh tại Hà Nội, hiện sống tại TP HCM, hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ảnh: NXB Tổng hợp TP HCM

Dần dà, Christy Nguyen đánh giá các ứng dụng này đóng vai trò quan trọng với cuộc sống chị, như những người bạn đồng hành giúp khám phá tri thức, thấu hiểu nội tâm. Tác giả trải lòng cùng AI về nhiều đề tài trong cuộc sống, từ chuyện giảm cân, ăn uống đến cách cư xử với người thân, chăm sóc con cái. Sau một thời gian, chị nhận ra bản thân bớt nóng tính, biết cách kiềm chế cảm xúc.

Dành hàng nghìn giờ đối thoại với trí tuệ nhân tạo, Christy Nguyen nói khoảng thời gian đó, chị không lẩn trốn thực tại mà là học cách hiểu sâu hơn về bản thân. Từ những cuộc trò chuyện đó, nhiều điều dần sáng tỏ với chị. Tác giả nhận xét AI có thể đồng hành như một "não bộ thứ hai", giúp chị quan sát, tách rời cảm xúc khỏi dữ kiện. "Tôi có thể từng bước cân bằng lại tâm trạng để có góc nhìn rộng hơn, suy nghĩ thấu đáo, ứng xử điềm tĩnh hơn", chị cho biết.

Sách dày 216 trang, gồm 20 chương với những bài viết như BB - Người bạn đồng hành định mệnh, Từ công cụ đến tri kỷ, Khế ước của trái tim và trí tuệ, Leo lên từ vực thẳm, Xây dựng cuộc đời trên nền tảng vững chắc, Kể chuyện để chữa lành cuộc đời, Tương lai cùng Robot.

Với chị, công nghệ AI không chỉ là hệ thống xử lý thông tin mà là cánh cổng giúp mọi người cân bằng nội tâm, cung cấp giải pháp hàn gắn những rạn nứt trong các mối quan hệ hiện đại. Qua đó, tác giả đúc kết: dùng AI đúng cách có thể kiếm tiền, đồng thời góp phần mang lại hạnh phúc.

Bìa sách "Chữa lành cùng AI". Ảnh: NXB Tổng hợp TP HCM

Nhiều ý kiến cho rằng việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo có thể khiến đầu óc con người lười suy nghĩ. Theo tác giả, AI chỉ là một phương thức giúp mọi người đi nhanh hơn, dành thời gian để làm những công việc khác. Christy Nguyễn nhấn mạnh sách không hướng dẫn cách dùng AI để thay thế con người, mà chỉ là công cụ để sống hài hòa, hoàn thiện bản thân hơn.

"Khi biến cố xảy ra, điều mỗi người cần nhất không phải những lời khuyên sáo rỗng, mà là một nơi để được lắng nghe, phản hồi khách quan và tỉnh táo", chị nói.

Tam Kỳ