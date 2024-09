Tác giả Việt giành giải cao nhất cuộc thi nhiếp ảnh Thái Lan

Nhiếp ảnh gia Hồ Trung Lâm đoạt giải thưởng lớn (Grand Prize) tại cuộc thi nhiếp ảnh The ASEAN SX Photo Contest 2024.

Cuộc thi do Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoàng gia Thái Lan tổ chức, công bố kết quả hôm 14/9. Theo đó, nhiếp ảnh gia Hồ Trung Lâm nhận giải thưởng 2.860 USD (khoảng 70 triệu đồng) với tác phẩm Sức sống thiên nhiên giữa lòng phố biển.

Bức ảnh ''Sức sống thiên nhiên giữa lòng phố biển'' của Hồ Trung Lâm sẽ được trưng bày ở triển lãm Sustainability Expo 2024, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Queen Sirikit (Bangkok, Thái Lan) ngày 27/9-6/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tác giả ghi lại hình ảnh ở khu vực biển Hòn Chồng, thành phố Nha Trang vào ban đêm. Năm 2020, anh bắt đầu triển khai ý tưởng chụp ảnh san hô và thực hiện tác phẩm đầu tiên vào tháng 6 cùng năm. Từ đó đến nay, cứ mỗi tháng 6-7, nhiếp ảnh gia phải canh thời điểm hợp lý, khi mực nước biển thấp làm lộ rạn san hô và thành phố lên đèn để tạo hậu cảnh. Anh cho biết phải chụp nhiều lần để có tác phẩm hiện tại.

Theo tác giả, môi trường là ''ngôi nhà chung'' của mỗi người nhưng hiện bị tàn phá nghiêm trọng, gây biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học. Qua bức ảnh, Hồ Trung Lâm muốn lan tỏa thông điệp giữ gìn, bảo vệ môi trường sống xung quanh mỗi cá nhân.

Nhiếp ảnh gia Hồ Trung Lâm 54 tuổi, quê ở xã Mỹ Thắng, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Anh tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư Phạm Quy Nhơn (Đại học Quy Nhơn), thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Huế. Anh là hội viên Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vào tháng 3/2022.

Dù công tác trong ngành giáo dục, anh duy trì đam mê nhiếp ảnh có từ thời sinh viên. Ngày còn học tại Đại học Quy Nhơn, thấy bạn cùng lớp thường mang theo máy ảnh, Hồ Trung Lâm tìm hiểu và dần yêu thích. Anh ghi lại phong cảnh và những thay đổi trong cuộc sống đời thường, hướng đến vẻ chân, thiện, mỹ.

Hồ Trung Lâm từng giành một số giải thưởng nhiếp ảnh uy tín trong và ngoài nước, như huy chương vàng The 9th Taichung 2020 International Exhibition of Photography, hạng vàng tại Magic Dof 2022, giải khuyến khích cuộc thi Ảnh nghệ thuật Đất nước nhìn từ biển do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực, Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống tổ chức năm 2021. Anh còn ra mắt sách ảnh Xứ Trầm vào xuân, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2023.

Cuộc thi The ASEAN SX Photo Contest 2024, chủ đề Đa dạng sinh học ASEAN khởi động cuối tháng 7, kết thúc ngày 1/9. Sự kiện dành cho tất cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên, không phân biệt tuổi tác đến từ 10 quốc gia ASEAN là Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Phương Linh