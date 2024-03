Tác giả tiểu thuyết 'Kiến' đến Việt Nam

Nhà văn khoa học viễn tưởng Pháp Bernard Werber lần đầu có các buổi giao lưu độc giả tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP HCM, từ ngày 16 đến 22/3.

Ở các buổi này, nhà văn thảo luận về quá trình sáng tác bộ ba tiểu thuyết Kiến và Chiếc hộp Pandora. Trong đó, buổi nói chuyện ở Hà Nội có sự tham gia của tiến sĩ văn học Nguyễn Quyên, diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam ngày 16/3.

Bộ ba sách "Kiến" của tác giả Bernard Werber được chuyển ngữ và phát hành trong nước hồi 2009. Ảnh: Nhã Nam

Nhà văn Bernard Werber, 63 tuổi, sinh tại Toulouse (Pháp). Năm 1982, Werber nhập học trường báo chí Paris. Ông thường viết những bài phóng sự in trên một nhật báo ở Cambrai, trước khi giành giải phóng viên trẻ xuất sắc do Quỹ thông tin Pháp trao tặng. Bài phóng sự lớn đầu tay của ông có chủ đề về loài kiến safari ở Bờ biển Ngà. Khi quay về Pháp, tác giả làm việc tự do cho nhiều tờ báo, đến khi tiếp quản mục khoa học của tờ Le Nouvel Observateur trong bảy năm.

Cuộc điều tra về kiến safari tạo cảm hứng để tác giả viết cuốn tiểu thuyết đầu tay Kiến (1991), mở đầu bộ ba tác phẩm sci-fi nổi tiếng nhất về kiến của Bernard Werber. Sách bán hơn hai triệu bản, được chuyển ngữ qua 30 thứ tiếng. Theo Guardian, đặc trưng sáng tác của Bernard Werber là sự kết hợp giữa văn chương, khoa học viễn tưởng và các ý tưởng triết học.

Werber trở thành một trong những tác giả Pháp nổi tiếng và được đọc nhiều nhất thế giới nhờ việc bán hơn 15 triệu bản sách, theo Penguin Books, Tháng 9/2023, nhà văn xuất bản sách mới nhất Le temps des chimères (Thời của những ảo tưởng), được giới phê bình đánh giá cao.

Tác giả Bernard Werber. Ảnh: RTL

Bộ ba Kiến gồm các tập Kiến, Ngày của kiến và Cách mạng kiến, xuất bản trong sáu năm, từ 1991 đến 1996. Tác phẩm mở đầu bằng việc nhân vật Jonathan Wells thừa kế kho chứa đồ từ ông bác là nhà côn trùng học, từ đó dấn thân vào cuộc phiêu lưu khám phá xã hội loài kiến.

Sau thành công của Kiến, tác giả tiếp tục sáng tác các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Năm 2018, Bernard Werber cho xuất bản cuốn Chiếc hộp Pandora. Trong tác phẩm, Werber đưa ra khái niệm văn chương mới mà ông gọi là "triết lý viễn tưởng", pha trộn khoa học viễn tưởng, triết học và tâm linh.

Sách kể giáo viên lịch sử tên René vô tình lạc vào kiếp trước sau khi tham gia một buổi biểu diễn thôi miên. Sự kiện này liên tục đẩy nhân vật vào nhiều kiếp sống khác, khiến anh đặt câu hỏi: Liệu anh có thể thay đổi dòng chảy lịch sử dựa trên sự tình cờ này.

Trên Goodreads, nhiều độc giả cho rằng tác phẩm có cốt truyện táo bạo, đưa người đọc du hành vượt không gian và thời gian, đi từ Paris, vòng qua Atlantis rồi đến Ai Cập. Yếu tố khoa học viễn tưởng lồng ghép qua các chi tiết mô tả cơ chế của trí nhớ và ảnh hưởng của lịch sử với đời sống xã hội.

Bìa "Chiếc hộp Pandora". Sách dày 521 trang, phát hành trong nước tháng 5/2023. Ảnh: Nhã Nam

Sau Hà Nội, ngày 19/3, Bernard Werber giao lưu tại Viện Pháp ở Huế, sau đó có mặt ở Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng vào ngày 20/3. Ở TP HCM, ông có hai phiên thảo luận ở Viện Trao đổi văn hóa với Pháp IDECAF và trường quốc tế Pháp Marguerite Duras lần lượt vào ngày 21 và 22/3.

Quế Chi