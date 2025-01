Tác giả 'Người cát' vướng cáo buộc xâm hại phụ nữ

Neil Gaiman - tác giả các cuốn sách nổi tiếng "Good Omens", "The Sandman" - bị tám phụ nữ tố cáo tấn công tình dục họ.

Theo Variety, Neil Gaiman hiện gây chú ý sau khi New York Magazine đăng bài về góc tối đời tư của ông trong nhiều thập niên vào ngày 13/1. Bài viết có tên There Is No Safe Word, do cây bút Lila Shapiro thực hiện dựa trên cuộc phỏng vấn với tám phụ nữ, trong đó có cựu bảo mẫu gia đình Gaiman và người hâm mộ nhà văn.

Những cáo buộc này nối tiếp vụ bê bối tình dục của Neil Gaiman bị Tortoise Media phanh phui hồi tháng 7/2024. Trang tin này từng phát hành podcast Master kể lại câu chuyện của năm người từng bị Gaiman xâm hại. Thời điểm đó, phần lớn khách mời giấu danh tính nên truyền thông chưa xác nhận thêm thông tin. Bốn người trong số đó góp mặt trong bài viết của Lila Shapiro.

Chân dung nhà văn Neil Gaiman. Ảnh: WireImage

Hầu hết nạn nhân trong độ tuổi 20 khi sự việc xảy ra, trẻ nhất là 18 tuổi. Một trong những vụ nổi bật là của Scarlett Pavlovich, cựu bảo mẫu nhà Gaiman. Cô xuất hiện trong cả podcast và bài báo mới nhất. Pavlovich cho biết vợ cũ của nhà văn - ca sĩ Amanda Palmer - thuê cô đến nhà ở New Zealand để chăm con trai năm tuổi của họ. Thời điểm đó, vợ chồng Neil Gaiman đang ly thân. Pavlovich làm bạn với Palmer từ năm 2020, khi cô 22 tuổi, trước khi nhận công việc này.

Theo Pavlovich, Neil Gaiman ép cô quan hệ trong lần đầu hai người gặp nhau hồi tháng 2/2022, buộc gọi ông là "chủ nhân". Cô khẳng định tình trạng này tiếp diễn trong suốt quá trình làm việc tại đây. Pavlovich còn tố Gaiman xâm hại cô trong khi con trai ông đang ở cùng phòng với họ. Tuy nhiên, cô vẫn giữ liên lạc với nhà văn một thời gian sau đó, còn ký hợp đồng bảo mật (NDA) trị giá 9.200 USD với ông. Tháng 1/2023, Pavlovich trình báo mọi việc với sở cảnh sát New Zealand nhưng cuộc điều tra sớm bị hủy. Đại diện của Gaiman nói với New York Magazine đây là chuyện "sai sự thật, đáng chê trách".

Vợ chồng tác giả Neil Gaiman - ca sĩ Amanda Palmer. Cả hai kết hôn vào năm 2011 và ly hôn năm 2022. Ảnh: WireImage

Caroline - một cựu bảo mẫu khác - cũng cho biết từng ký NDA với Neil Gaiman. Sau khi cô chia tay chồng năm 2017, cả hai bắt đầu qua lại nhưng mối quan hệ này không phải tình yêu. Tương tự Scarlett Pavlovich, cô tố cáo nhà văn quấy rối mình dù con trai ở bên cạnh. Tháng 12/2021, quản lý của Gaiman đề nghị Caroline ký NDA trị giá 5.000 USD và rời khỏi nhà tác giả. Cô yêu cầu 300.000 USD và Gaiman đồng ý. Đại diện nhà văn cho biết chính Caroline là người đề nghị quan hệ, phủ nhận "việc ông ấy có bất kỳ hoạt động tình dục nào với cô trước mặt con trai".

Nạn nhân khác tên Katherin Kendall, nói rằng Gaiman cố tấn công tình dục cô trên chuyến tour bus của ông năm 2012, lúc cô 22 tuổi. Sau đó, ông đưa Kendall 60.000 USD như phí điều trị tâm lý, cũng như "đền bù thiệt hại". Một phụ nữ khác tên Kendra Stout cho biết lần đầu gặp nhà văn trong buổi ký tặng sách năm 18 tuổi. Ba năm sau đó, cả hai thường xuyên gặp gỡ thân mật nhưng đến năm 2007, cô bị nhà văn cưỡng hiếp.

Neil Gaiman bác bỏ mọi cáo buộc từ khi vụ bê bối nổ ra năm ngoái. Về những lời buộc tội mới nhất, phía nhà văn tiếp tục phủ nhận, khẳng định chuyện giữa ông và những phụ nữ đó đều có sự đồng thuận giữa hai bên.

Theo New York Magazine, kể từ khi podcast Master lên sóng, nhiều phim và dự án truyền hình của Neil Gaiman bị ảnh hưởng. Good Omens 3 - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên - do Prime Video thực hiện, sẽ kết thúc bằng một tập phim dài 90 phút trong khi hai phần đầu đều có sáu tập. Neil Gaiman cũng không tham gia sản xuất như trước. Phim có khả năng lên sóng vào cuối năm hoặc đầu năm 2026. Hãng Disney dừng dự án The Graveyard Book, Netflix hủy series Dead Boy Detectives sau khi ra mắt phần một hồi tháng 4/2024.

Hiện còn The Sandman 2 dự kiến phát hành trong năm nay. Theo Variety, đến nay không rõ quyết định của các hãng phim liên quan bê bối của Neil Gaiman hay không.

Trailer "The Sandman" 1 Trailer "The Sandman" phần một. Mùa đầu tiên phát sóng vào tháng 8/2022. Video: Netflix

Neil Gaiman sinh năm 1960, là nhà văn nổi tiếng người Anh. Ông chuyên viết thể loại giả tưởng, được công chúng biết đến qua các tác phẩm như tiểu thuyết American Gods (Những vị thần nước Mỹ), Coraline và Good Omens (Điềm lành), truyện tranh The Sandman (Người cát). Nhiều sáng tác của ông được chuyển thể thành phim.

Trong suốt sự nghiệp văn chương, Neil Gaiman giành nhiều giải thưởng như giải Hugo, Nebula, Bram Stoker. Ông cũng là tác giả đầu tiên giành cả hai giải Newbery và Carnegie cho cùng tác phẩm The Graveyard Book (2008).

Phương Thảo (theo Variety)