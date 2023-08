Tác giả Mỹ nói bị AI mạo danh làm sách

Jane Friedman - tác giả ở Ohio - cho rằng nhiều sách của cô, được rao bán trên trang Amazon, do trí thông minh nhân tạo (AI) mạo danh .

Theo Guardian, Jane Friedman tuần trước phát hiện một số cuốn sách mới được bán trên Amazon với tên cô. Điều đáng nói là Friedman không xuất bản thêm sách nào kể từ năm 2018 đến nay.

Cô nói với The Daily Beast: "Một độc giả gửi cho tôi hai cuốn sách vì nghĩ rằng đó không phải sách do tôi viết. Sau đó tôi tìm đọc GoodReads và thấy rằng không chỉ có hai cuốn mà có nửa tá sách được bán dưới tên của tôi, trong khi tôi không hề viết hay xuất bản chúng".

Sau khi đọc vài trang của các cuốn sách mang tên mình, Friedman nhận định chúng do AI tạo ra, vì từng có kinh nghiệm với các công cụ AI như ChatGPT. Trên trang blog riêng, Friedman cho biết: "Tôi đã viết blog từ năm 2009 - có rất nhiều nội dung của tôi được công khai để đào tạo các mô hình AI". Friedman nói những cuốn sách đó "nếu không hoàn toàn do AI tạo ra, thì ít nhất phần lớn do AI tạo ra".

Friedman đã báo cáo vấn đề lên Amazon và yêu cầu xóa bỏ tác phẩm vi phạm. Cô phải cung cấp một danh sách liệt kê các vấn đề gặp phải, chứng minh tác phẩm đang bị ảnh hưởng. Nhưng sau đó vẫn bị Amazon từ chối, một phần vì cô không thể cung cấp "bất kỳ đăng ký nhãn hiệu nào" liên quan đến tên của mình.

Tác giả Friedman cho biết có nửa tá tên sách mạo danh cô được bán trên Amazon - hiện đã được gỡ bỏ. Ảnh: Publishers

Cuối cùng, những cuốn sách cũng được gỡ xuống khỏi cả Amazon và Goodreads sau khi Friedman lên tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ tương tự có thể xảy ra với tác giả khác.

"Với vô số nội dung AI hiện được xuất bản tại Amazon, đôi khi chúng được gán cho các tác giả theo cách gây hiểu lầm hoặc lừa đảo. Sẽ ra sao nếu các tác giả phải dành phần đời còn lại của họ để kiểm soát vấn đề này? Và nếu các tác giả không kiểm soát được nó, chắc chắn họ sẽ phải nghe lời phàn nàn về nó từ những độc giả lỡ mua phải 'những cuốn sách rác'", Friedman viết.

Friedman cũng đề nghị cần có các biện pháp để bảo vệ các tác giả trước tình trạng họ có thể bị gán cho những thông tin sai lệch, chẳng hạn như cách để xác minh quyền tác giả hoặc để các tác giả báo cáo những cuốn sách vi phạm ghi tên họ. Hiện tại, Friedman cho biết chỉ có thể gửi khiếu nại đến Amazon hoặc liên hệ với các "thủ thư" tình nguyện trên Goodreads nếu muốn yêu cầu xóa những tác phẩm mạo danh cô.

"Trừ khi Amazon đưa ra một số chính sách để ngăn chặn việc ai cũng có thể tải lên bất kỳ cuốn sách nào và điền bất kỳ tên tác giả nào họ muốn, nếu không thì điều này còn tiếp tục", Friedman nói.

Khi được hỏi về trường hợp của Friedman, một phát ngôn viên của Amazon nói với Guardian: "Chúng tôi có các nguyên tắc nội dung rõ ràng để quản lý những cuốn sách nào có thể được niêm yết và nhanh chóng điều tra bất kỳ cuốn sách nào có vấn đề. Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của tác giả và làm việc trực tiếp với tác giả để giải quyết mọi vấn đề được nêu ra. Chúng tôi đầu tư rất nhiều để cung cấp trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy và bảo vệ khách hàng cũng như tác giả khỏi việc bị lạm dụng bằng dịch vụ của chúng tôi".

Tuy vậy, Friedman cũng bày tỏ nỗi bất an rằng ngay cả khi những "cuốn sách mạo danh" được gỡ khỏi các trang web, chúng vẫn có thể trôi nổi ngoài kia với tên của cô.

Ngạn Bình (theo Guardian, Janefriedman)