Tác giả Mỹ kiện Elon Musk để giành nuôi con

Đoạn tin nhắn được St. Clair cho là đối thoại giữa cô và tỷ phú Elon Musk. Trong đó, cô gửi ảnh chụp cùng em bé mới sinh trên giường bệnh viện, khen con hoàn hảo khi Musk hỏi thăm. Đáp lại, anh nói mong gặp hai mẹ con vào cuối tuần. Ảnh: Supreme Court of The State of New York, County of New York