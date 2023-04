Tác giả khóc vì không ai dự buổi ký tặng sách

MỹNhà văn Suzanne Young bày tỏ nỗi buồn khi không có ai tham dự buổi ký tặng tác phẩm mới nhất của cô.

Theo Mirror, tác giả có mặt tại chi nhánh của chuỗi nhà sách Barnes & Noble để ký tặng cuốn tiểu thuyết In Nightfall cuối tháng 3. Tiểu thuyết gia nhanh chóng thất vọng vì không có khán giả nào đến sự kiện.

Hôm 29/3, Suzanne Young đăng tải trên Twitter tấm ảnh chụp hàng ghế trống và viết: "Nếu bạn muốn thấy phần tồi tệ của sự nghiệp viết văn, thì đây chính là nó. Tôi đã khóc suốt đường về nhà".

Bức ảnh buổi ký tặng sách vắng bóng người của Suzanne Young đăng tải trên Twitter. Ảnh: Twitter suzanne_young

Tính đến ngày 4/4, bức ảnh nhận về gần 29 nghìn lượt thích, nhiều nhà văn, nhạc sĩ và diễn viên hài bình luận những câu chuyện tương tự, đồng cảm với nhà văn. Tác giả best seller New York Times - Susan Dennard - viết: "Tôi mới gặp phải chuyện tương tự cách đây vài tháng. Tôi rất tiếc. Bạn không phải người duy nhất trải nghiệm điều này". Nhiều tài khoản khác cũng bày tỏ sự ủng hộ đến tác giả, hỏi mua sách của Suzanne và cổ vũ cô tiếp tục sáng tạo.

Suzanne cho biết cô không ngờ việc này phổ biến với các nghệ sĩ. "Sự ủng hộ này thật phi thường. Tôi muốn ôm các bạn. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ", tác giả viết trên Twitter.

Trên Independent, nhà báo Roisín Ingle của tờ Irish Times nói: "Đây là một trong những trường hợp đáng ca ngợi khi một người bày tỏ sự yếu đuối và mọi người đều động viên cô ấy".

Nhà văn Suzanne Young. Ảnh: Penguin Random House

Đã có nhiều câu chuyện tương tự trường hợp của Suzanne. Tháng 12/2022, các tiểu thuyết gia như Neil Gaiman và Margaret Atwood đã an ủi nhà văn Chelsea Banning sau khi chỉ có hai người xuất hiện trong buổi ký tặng tác phẩm đầu tay. Nhà văn Jodi Picoult hài hước viết trên trang cá nhân: "Nhiều lần tôi ngồi cô đơn ở bàn ký tặng, ai đó đã đến để hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu".

Suzanne Young sinh năm 1976 tại New York (Mỹ). Nhà văn chuyển đến Arizona để theo đuổi sự nghiệp sáng tác. Cô là tác giả best seller của New York Times với loạt sách The Program. Tiểu thuyết cho thanh thiếu niên là sở trường của tác giả. Cô đã xuất bản một số tác phẩm như Girls with Sharp Sticks, Poet Anderson, All in Pieces, Hotel for the Lost...

Bìa tác phẩm "In Nightfall" của tiểu thuyết gia Suzanne Young. Ảnh: Delacorte Press

Tiểu thuyết In Nightfall thuộc thể loại kinh dị, bí ẩn. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Theo, một cô bé đang học cấp hai. Cô và anh trai Marco rời Arizona để về nhà bà ở Nightfall, Oregon nghỉ hè. Bà luôn dặn hai anh em đi đâu cũng phải về trước khi trời tối. Tại đây, họ làm quen với Minnow và các cô gái khác. Theo nhanh chóng nhận ra sự bí ẩn của những người bạn mới, đồng thời có thứ gì đó nguy hiểm xuất hiện sau khi mặt trời lặn, khiến nữ sinh không thể về nhà.

Quế Chi