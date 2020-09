Tác giả 'Forrest Gump' qua đời

MỹNhà văn Winston Groom - tác giả tiểu thuyết "Forrest Gump" - qua đời hôm 16/9 ở tuổi 77.

Chính quyền thành phố Fairhope, bang Alabama xác nhận thông tin với tờ USA Today hôm 17/9 nhưng không tiết lộ nguyên nhân cái chết. Winston Groom sống tại đây cùng vợ Susan nhiều năm qua.

Nhà văn Winston Groom, tác giả "Forrest Gump", chụp ảnh tại nhà riêng năm 2014. Ảnh: AL.

Nhà văn được biết đến với tiểu thuyết Forrest Gump, bán hơn 1,7 triệu bản tại Mỹ. Năm 1994, tác phẩm được chuyển thể thành phim cùng tên do tài tử Tom Hanks đóng chính. Phim thắng sáu giải Oscar gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc" cho Robert Zemeckis và "Nam chính xuất sắc" cho Tom Hanks.

Một số tiểu thuyết ăn khách khác của ông gồm Better Times Than These, As Summers Die, Only, Gone the Sun, Such a Pretty, Pretty Girl và El Paso. Ngoài văn học, ông viết nhiều sách thể loại lịch sử, chủ yếu về quân đội Mỹ và các trường đại học tại Alabama.

Trailer Forrest Gump Trailer "Forrest Gump". Video: Paramount Pictures.

Đạt Phan (theo USA Today)