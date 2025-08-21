Tác giả Ashley St. Clair nói có một năm khó tìm việc, sắp bị đuổi khỏi nhà sau khi vướng tranh chấp đòi tiền nuôi con với tỷ phú Elon Musk.

Tác giả 'bí mật sinh con cho Elon Musk' nói gặp khó khăn tài chính Trích podcast "Bad Advice" của Ashley St. Clair. Video: X/ Ashley St. Clair

Trên X ngày 18/8, Ashley St. Clair đăng một video dài khoảng 30 phút, thông báo đây là tập đầu tiên trong series podcast Bad Advice do cô sản xuất. Người đẹp 26 tuổi cập nhật tình hình hiện tại: "Sau một năm tôi tự hủy sự nghiệp, có nhiều lựa chọn chưa chắc đúng và để lại khoảng trống không thể giải thích một cách hợp pháp trong hồ sơ LinkedIn, tôi quyết định làm podcast". LinkedIn là mạng xã hội tìm kiếm việc làm, kết nối công việc nổi tiếng thế giới.

"Không phải do có người yêu cầu, nhưng nói theo kiểu xác suất thì tôi nên tham gia chương trình này, hoặc làm đa cấp. Vì thế, chúng ta có mặt ở đây", Ashley St. Clair nói thêm. Sau đó, cô cho biết sắp bị "đuổi khỏi nhà" và một nền tảng đề nghị trả cô 10.000 USD để đọc một quảng cáo.

Tác giả cũng bàn luận về nhiều vấn đề thời sự khác, khuyên khán giả tiếp nhận thông tin kỹ lưỡng khi nghe cô trao đổi. "Tôi không bắt đầu chuyện này vì nghĩ mình có những quan điểm thông thái. Thực ra, tôi nghĩ mình có nhiều suy nghĩ dở tệ, vì thế mọi người nên xem những gì tôi nói như một câu chuyện cảnh báo", cô nói thêm.

Ashley không đề cập đến tỷ phú Elon Musk, sau đó đã xóa video. Các trang tin quốc tế liên hệ phía cô và "ông trùm công nghệ" nhưng chưa được phản hồi.

Chân dung tác giả Mỹ Ashley St. Clair và tỷ phú Elon Musk, 54 tuổi. Ảnh: X/ Reuters

Đây là động thái mới nhất của Ashley St. Clair trong vụ cô công khai "bí mật sinh con cho Elon Musk" hồi tháng 2. Em bé tên là Romulus có tên viết tắt là R.S.C, ra đời vào tháng 9/2024 tại New York. Hiện Ashley kiện ông Musk để giành quyền nuôi con một mình. Hồi tháng 3, cô cáo buộc tỷ phú trả đũa tài chính lên con trai, đơn phương cắt khoản hỗ trợ.

Elon Musk bác bỏ thông tin trên X, nói đã trả 2,5 triệu USD và gửi 500.000 USD trợ cấp mỗi năm cho cô dù không chắc có phải cha của đứa bé. Ashley trả lời bình luận của ông: "Chúng tôi đã yêu cầu anh xác nhận quan hệ cha con thông qua cuộc xét nghiệm trước khi em bé (người con mà anh đã đặt tên) chào đời. Và anh cũng không gửi tiền cho tôi. Anh chỉ gửi phí hỗ trợ cho con mà anh nghĩ cần thiết đến khi anh cắt phần lớn số tiền đó để trừng phạt tôi vì tội không vâng lời. Nhưng thực ra anh chỉ đang trừng phạt con trai của mình thôi".

Trong cuộc phỏng vấn với WSJ tháng 4, cô cho biết từng từ chối lời đề nghị nhận 15 triệu USD của Elon Musk để giữ kín chuyện sinh con.

Tác giả Mỹ "công khai sinh con cho Elon Musk" bàn giao xe Tesla Trò chuyện với Daily Mail tháng 3, Ashley nói bán xe hơi Tesla để lấy tiền nuôi con. Video: Daily Mail

Ashley St. Clair sinh năm 1999, là tác giả viết truyện thiếu nhi với tác phẩm Elephants Are Not Birds (2023). Ngoài công việc viết lách, cô được biết đến là người theo chủ nghĩa bảo thủ, có hơn một triệu người theo dõi trên X. Cô cũng từng xuất hiện trên các kênh truyền hình, tham gia podcast, show trực tuyến để bàn về chủ đề tỷ lệ sinh giảm ở các quốc gia giàu có.

Ngoài con của St. Clair, Elon Musk có 13 con với ba người phụ nữ khác. Anh đón con đầu lòng với vợ đầu tiên - Justine Wilson - năm 2002, nhưng em bé qua đời lúc 10 tuần tuổi. Cả hai có tiếp năm con đến khi ly hôn năm 2008. Sau khi hẹn hò ca sĩ Grimes năm 2018, anh có thêm ba con. Elon Musk đang hẹn hò giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp Neuralink - Shivon Zilis . Họ có bốn con chung, trong đó cặp sinh đôi chào đời vài tuần trước khi Grimes đón bé thứ hai. Hôm 28/2, Zilis thông báo có con thứ tư với Musk nhưng không tiết lộ thời điểm con chào đời.

Phương Thảo (theo Page Six, Independent)