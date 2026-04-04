Tác giả bị chấm dứt hợp tác vì dùng AI

Cây viết Alex Preston bị tờ New York Times dừng hợp tác do sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ viết phê bình sách.

Cuối tháng 3, Guardian đưa tin tờ New York Times ra quyết định sau vi phạm của nhà văn, nhà báo Alex Preston. Một độc giả đã phát hiện những điểm tương đồng giữa hai bài đánh giá cuốn Watching Over Her của Alex Preston và Christobel Kent. Trong đó, bài viết của Christobel Kent được đăng trên Guardian hồi tháng 8/2025.

Độc giả chỉ ra một số chi tiết giống nhau, chẳng hạn mô tả nhân vật Stefano bằng cụm từ ''lười biếng, mưu mô''. Hay tác giả kết luận cuốn sách ''tạo nên bài ca tình yêu dành cho một đất nước đầy mâu thuẫn: bị tàn phá, chia rẽ, lạc lối và kỳ diệu...'', trùng khớp đánh giá của Christobel Kent.

Alex Preston viết nhiều cho tờ Observer và Financial Times, cộng tác Guardian và Economist. Ông đã viết sáu bài phê bình cho New York Times, từ năm 2021 đến 2026. Ông là tác giả của sáu cuốn sách, gần nhất là ''A Stranger in Corfu'', xuất bản hồi tháng 2. Ảnh: Katherine Rose

Khi New York Times mở cuộc điều tra, Alex Preston thừa nhận sử dụng AI hỗ trợ, sau đó gửi bài đi mà không phát hiện trong đó có các đoạn lấy từ Guardian. Ông cho biết bản thân ''mắc một sai lầm nghiêm trọng''. Tác giả nói: ''Tôi rất xấu hổ về những gì đã xảy ra và thực sự xin lỗi''.

Tác phẩm Watching Over Her của tiểu thuyết gia Jean-Baptiste Andrea được xuất bản năm 2023, xoay quanh nhà điêu khắc Michelangelo "Mimo" Vitaliani cùng mối quan hệ nhiều sóng gió với Viola Orsini - con gái duy nhất của một gia đình quý tộc. Tiểu thuyết nhận giải thưởng Goncourt - giải văn chương danh giá nhất nước Pháp - vào tháng 11 cùng năm. Đây là ấn phẩm bán chạy nhất trong lịch sử 121 năm của giải với hơn 700.000 bản. Đến nay, sách được dịch sang 34 ngôn ngữ.

Bìa sách ''Watching Over Her''. Ảnh: Goodreads

Vài năm nay, trí tuệ nhân tạo tác động không nhỏ đến nhiều lĩnh vực, trong đó có văn chương. Chủ đề vận dụng AI trong viết lách thế nào để hiệu quả thường nhận nhiều luồng ý kiến. Ở trong nước, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng từng nêu quan điểm các tác giả sẽ ''tự hủy hoại bản thân'' nếu lạm dụng AI trong sáng tác văn chương. ''Bất kể ta dùng AI như thế nào, ở những phương diện cụ thể ra sao, mức độ bao nhiêu, sản phẩm làm ra vẫn phải mang đậm dấu ấn của con người'', ông nói.

Phương Linh (theo The Guardian)