Tác giả 9x viết về mùa hè Cuba

Tác giả Vũ Hải Trường, 33 tuổi, ra mắt sách "Cuba: Đi lạc trong vòng tay thân ái", kể chuyện khám phá vùng đất, gặp gỡ dân địa phương.

Ấn phẩm dài hơn 200 trang, tái hiện mùa hè của Vũ Hải Trường - một thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, đam mê du lịch. Ý tưởng chuyến đi xuất phát ngẫu hứng, trong lúc tác giả đang theo đuổi một chương trình học ở Boston, Mỹ. Khi mở bản đồ thế giới, kéo rê con chuột trong vô thức, mắt anh dừng lại ở Cuba, "một đất nước vừa xa xôi, vừa gần gũi đến kỳ lạ với Việt Nam".

Tác phẩm của Vũ Hải Trường, do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành. Ảnh: Mochibooks

Anh cho biết dù đã đi nhiều nơi, chỉ Cuba mới mang lại cho anh cảm giác thân thuộc, xúc động. Khi đến đất nước này, qua lời giới thiệu của một người quen, anh được bà Merch - một phụ nữ hơn 60 tuổi cho ở nhờ miễn phí trong căn phòng đẹp nhất nhà.

Ngày đầu khám phá thủ đô Havana, Hải Trường bối rối tìm đường vì không có wifi. Loay hoay giữa một quảng trường, anh gặp một đôi vợ chồng người Cuba. Họ không hỏi nhiều, chỉ cười và bảo: "Để chúng tôi đưa cậu đến nơi". Khi tác giả thắc mắc vì sao họ nhiệt tình như thế với một khách du lịch, người chồng trả lời: "Tại vì cậu đến từ Việt Nam. Việt Nam và Cuba là anh em". Khi ấy, Hải Trường chỉ mỉm cười, tận hưởng cảm giác "giữa thành phố xa lạ nhưng vẫn được đối xử như người thân".

* Trích bài viết Mang giúp tôi vài món ở Việt Nam nhé

Trên đường đi, anh rẽ vào những con phố nhỏ lát đá, thăm các tòa nhà cổ kính với bức tường bong tróc, tiếng nhạc salsa văng vẳng từ những căn hộ tầng hai. "Những đứa trẻ đá bóng giữa đường, không ai vội vã, cáu gắt vì kẹt xe hay khói bụi. Mọi thứ cứ thế, chậm rãi và hiền hòa, như thể chẳng có gì trên đời này đáng để vội vàng", anh cho biết.

Một góc Cuba qua ống kính của tác giả. Ảnh: Vũ Hải Trường

Theo tác giả, Cuba thường thu hút hai kiểu người: một là thích tìm hiểu về lịch sử, cách mạng, hai là thích những bãi biển Caribe đầy nắng cát và rừng nhiệt đới. Những ngôi làng, tòa nhà ẩn chứa nhiều câu chuyện, nằm giữa mênh mông thiên nhiên. "Cuba cho tôi cảm giác của một mùa hè vĩnh cửu, một mùa hè bất tận mới chớm", anh nói.

Qua một số cuộc trò chuyện với người địa phương, anh hiểu hơn về những giấc mơ bị kẹt lại. Theo tác giả, không phải ai cũng dám xách balô đến Cuba, càng ít người thực sự hiểu được tâm tư người bản địa. Đó có thể là ước mơ trở thành vũ công của một thanh niên nghèo, hay một bồi bàn đã học đến bậc thạc sĩ nhưng phải bỏ dở con đường học vấn để đi làm du lịch mới đủ tiền trang trải.

Tác giả chọn giọng văn nhẹ nhàng để kể các lát cắt về lịch sử, văn hóa, con người. Anh tập trung vào những trải nghiệm riêng, kỳ vọng giúp người đọc nhìn ngắm Cuba bằng một lăng kính khác, từ đó hình dung được bức tranh đời sống bản địa giàu màu sắc. Tác phẩm được xuất bản cuối tháng 8, hướng đến dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960-2025).

Tác giả Vũ Hải Trường giới thiệu sách đầu tay "Cuba: Đi lạc trong vòng tay thân ái". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vũ Hải Trường sinh năm 1992, quê Bảo Lộc, Lâm Đồng, là diễn giả của nhiều chương trình bồi dưỡng lãnh đạo trẻ. Anh từng theo học thạc sĩ Chính sách công -chuyên ngành Lãnh đạo và quản lý, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Hong Kong. Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và phát triển bền vững.

Mai Nhật