Tác giả '1987': Trải nghiệm và dòng tiền đều có thể sinh lời

Tác giả cuốn "1987" - Ngọc Nick M, nói về hành trình đưa trải nghiệm và tri thức thành những "khoản đầu tư" trong tập ba vodcast "Dẫn đầu xu thế sinh lời".

Tập ba vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời" có chủ đề "Sinh lời từ tư duy", phát sóng ngày 10/11, với sự tham gia của nhà sáng tạo nội dung, tác giả Ngọc Nick M - người đã có tác phẩm với hơn 21.000 bản bán ra, tái bản 7 lần chỉ sau một năm phát hành.

Anh chia sẻ câu chuyện gần 20 năm làm nghề, đi qua hơn 25 quốc gia và cách anh biến mỗi hành trình, mỗi dự án thành một khoản đầu tư thực sự, không chỉ về tiền bạc, mà cả cảm hứng và tri thức.

"Tôi luôn tin rằng trải nghiệm và tri thức là hai 'vốn' quý nhất. Khi biết cách quản lý chúng như quản lý dòng tiền, chúng sẽ tự khắc sinh lời", anh nói.

Tác giả sách Ngọc Nick M là khách mời thứ ba tại Vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời". Ảnh: NVCC

Theo Ngọc Nick M, tư duy tài chính của thế hệ trẻ hiện nay đang thay đổi nhanh chóng: từ "tiết kiệm để tồn tại" sang "quản lý để phát triển". Tác giả định nghĩa tiền không chỉ để tiêu, mà là phương tiện giúp mua lại thời gian và tự do.

Từng học tập tại Hà Lan và có thời gian sống ở Singapore, anh ấn tượng với thói quen tài chính của giới trẻ quốc tế là biết đầu tư, chi tiêu có chủ đích và tận dụng công cụ tài chính hiện đại để tối ưu dòng tiền. Anh cho rằng việc quản lý hiệu quả giúp mỗi người vừa an toàn về tài chính, vừa linh hoạt tận hưởng cuộc sống.

Từ góc nhìn đó, Ngọc Nick M tìm thấy sự đồng điệu khi trải nghiệm Bộ đôi Sinh lời của Ngân hàng Quốc tế (VIB), gồm tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card. "Phần tiền chờ chi tiêu của tôi giờ được sinh lời mỗi ngày với lợi suất đến 4,3% một năm. Khi kết hợp với thẻ VIB Smart Card, hoàn tiền đến 5% cho chi tiêu online, tổng lợi ích có thể lên tới 9,3%. Đó là cách để dòng tiền luôn vận hành thông minh", anh chia sẻ.

Gần đây, tác giả "1987" ưu tiên chọn thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card trong các giao dịch hằng ngày. Ảnh: NVCC

Không chỉ trong tài chính, triết lý "smart money" còn được anh áp dụng vào công việc sáng tạo và kinh doanh. Montauk by LP Club (quán cà phê do anh sáng lập) được vận hành như một "hệ sinh thái trải nghiệm", nơi không gian vừa là quán, vừa là nơi tổ chức workshop, sản xuất nội dung và kết nối cộng đồng.

Ngọc Nick M cũng tiết lộ cách anh phân bổ tài chính cá nhân theo công thức 40% cho vận hành và quỹ đệm, 30% cho phát triển bản thân và công việc, 20% cho đầu tư dài hạn, phần còn lại dành cho cảm xúc. Diễn giả gọi đây là cách cân bằng giữa "ổn định bên trong và phiêu lưu bên ngoài" - vừa kỷ luật với dòng tiền, vừa tự do trong sáng tạo.

Với tác giả, việc lựa chọn công cụ tài chính phù hợp không chỉ giúp kiểm soát chi tiêu, mà còn mở rộng khả năng sáng tạo. "Những người làm sáng tạo hay di chuyển, làm việc xuyên biên giới như tôi rất cần sự linh hoạt. Thẻ VIB Smart Card giúp tôi thanh toán nhanh ở bất cứ đâu, từ bản quyền hình ảnh đến vé máy bay, mà vẫn được hoàn tiền. Đó là sự tiện lợi mà tôi cần cho lối sống digital nomad," anh chia sẻ.

Tác giả sách Ngọc Nick M chia sẻ tư duy sinh lời từ những trải nghiệm cá nhân tại tập 3 Vodcast "Smart Money, Smart Life". Ảnh: NVCC

Vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời" do Ngân hàng Quốc Tế (VIB) phối hợp cùng VnExpress thực hiện, phát sóng định kỳ trên các nền tảng của báo.

Nick M có gần 20 năm gắn bó với nghề viết, từng xuất bản nhiều đầu sách như 1987, 1987+: 30 chưa phải là Tết, Balô trên thảm đỏ hay Cũ. Trong đó, hai tập sách 1987 và 1987+: 30 chưa phải là Tết đạt hơn 21.000 bản bán ra, tái bản 7 lần chỉ sau một năm phát hành.

Thái Anh