Tắc đường, 'cháy' phòng ở Hà Giang

Tuyên QuangLượng khách đổ đến Hà Giang tăng đột biến đầu tháng 11 khiến nhiều tuyến đường nơi đây ùn tắc, dịch vụ lưu trú và ăn uống quá tải.

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, Tuyên Quang bước vào mùa đẹp nhất năm với hoa tam giác mạch nở rộ, thời tiết hanh khô và nắng đẹp, thu hút khách từ nhiều tỉnh thành.

Sáng 15/11, dốc Thẩm Mã, Mã Pì Lèng, Phố Cáo, Lũng Cú đều ghi nhận cảnh du khách chen chân đổ về tham quan, ngắm cảnh.

Du khách check in ở dốc Thẩm Mã. Ảnh: NT

Các tuyến đường lên cao nguyên đá Đồng Văn kẹt cứng. Tình trạng nghiêm trọng nhất xảy ra trên Quốc lộ 4C, đặc biệt là các cung đường hẹp như dốc Thẩm Mã, đèo Cán Tỷ và khu vực Cổng trời Quản Bạ.

Anh Nguyễn Tuấn Sơn, một hướng dẫn viên du lịch, cho biết đoàn xe của anh mất gần hai giờ để di chuyển quãng đường 20 km từ Yên Minh về Quản Bạ. "Chỉ cần một ôtô dừng chụp ảnh là cả đoàn xe phía sau kẹt cứng", anh Sơn nói.

Tài xế xe ôm Long Đình Hiếu cũng cho hay: "Xe máy và ôtô phải nhích từng chút một, khách chôn chân hai tiếng".

Xe nối đuôi nhau trên đoạn đường gần cổng trời Quản Bạ sáng 15/11. Ảnh: Anh Tú

Tình trạng quá tải không chỉ diễn ra trên đường mà còn lan đến các dịch vụ ngay trung tâm Hà Giang. Các cơ sở cho thuê xe máy đều "cháy" xe từ sáng sớm 15/11. Đại diện Mã Pì Lèng Horizon cho biết gần 200 xe máy đã được khách đặt trước. "Chúng tôi nhận hàng chục cuộc gọi từ sáng nhưng đều phải từ chối", người này nói.

Nhật Minh, du khách Hà Nội, cho hay nhóm anh đến thành phố lúc 3h30 nhưng đến 8h vẫn không thuê được xe. "Mọi nơi đều hết, kể cả ôtô tự lái. Cuối cùng cả nhóm phải đi xe khách lên xã Đồng Văn", anh Minh nói.

Các dịch vụ ăn uống và lưu trú tại các xã du lịch cũng không đủ đáp ứng. Tại Yên Minh, nhiều quán ăn trên trục chính hết sạch đồ ăn chỉ sau hơn một giờ mở bán. Chị Nguyễn Hải Anh (Hải Phòng) cho hay, gia đình chị phải chờ 30 phút và chia ra ngồi hai quán khác nhau mới có bữa trưa.

Tại xã Đồng Văn, tình trạng "cháy phòng" diễn ra trên diện rộng. Nhóm anh Trần Minh Dũng (TP HCM) gọi gần 20 khách sạn, homestay đều nhận được câu trả lời "hết phòng".

"Chúng tôi chủ quan nghĩ rằng đi vào giữa tháng 11 dễ tìm chỗ, ai ngờ mọi thứ đều kín. Cả nhóm đang tính chạy ngược về xã Yên Minh xem còn phòng không", anh Dũng nói.

Đại diện Nhà Cổ Đồng Văn (20 phòng) và Anio Hà Giang xác nhận toàn bộ phòng cuối tuần đã được đặt kín từ đầu tháng 11 cho đến hết tháng 12.

Ông Phạm Anh Vũ, Công ty Du lịch Việt, cho biết lượng tour đến vùng cao Hà Giang trong tuần này của đơn vị tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Vũ, một trong các lý do là thời tiết các tỉnh ven biển miền Trung đang mưa bão, khiến du khách chuyển hướng. Ngoài ra, đây là mùa hoa tam giác mạch, kết hợp với thời tiết khô ráo, nhiệt độ 18-23 độ C, phù hợp để du lịch.

Một lý do khác được các hướng dẫn viên đưa ra là Ban tổ chức dời Lễ hội hoa Tam giác mạch từ 15/11 sang 29/11. Nhiều đoàn khách đã đặt lịch sớm vẫn giữ nguyên kế hoạch, trong khi các đoàn khác lại đặt vào cuối tháng, tạo ra đợt cao điểm kép. Hướng dẫn viên Tuấn Khanh nhận định tình trạng này lặp lại hàng năm, cho thấy lượng khách tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dịch vụ.

Tuấn Anh