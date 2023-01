Tác dụng của cà phê với bệnh gan nhiễm mỡ

Bồ Đào NhaNghiên cứu mới chỉ ra caffeine, polyphenol và các hợp chất tự nhiên khác trong cà phê có thể giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh gan nhiễm mỡ.

Công trình của Đại học Coimbra, đăng trên tạp chí Nutrients, đầu tháng 1, khảo sát tác dụng của cà phê trên 156 người béo phì ở độ tuổi trung niên, trong đó 98 trường hợp mắc bệnh tiểu đường. Kết quả cho thấy các tình nguyện viên tiêu thụ nhiều cà phê có lá gan khỏe mạnh hơn, ít nguy cơ xơ gan và có chỉ số gan nhiễm mỡ thấp hơn.

Theo phân tích của các nhà nghiên cứu, caffeine, polyphenol và các hợp chất tự nhiên khác trong cà phê có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) ở những người thừa cân mắc tiểu đường tuýp 2.

Cụ thể, caffein - chất có nhiều trong cà phê và trà - có thể giảm nguy cơ xơ gan. Trong khi polyphenol cũng góp phần cải thiện tình trạng xơ gan, nhưng cần được xác định thêm.

NAFLD là tình trạng rối loạn do tích tụ chất béo trong gan, có thể dẫn đến xơ hóa và ung thư gan. Nguyên nhân chính của NAFLD không phải do uống quá nhiều rượu mà là do lối sống không lành mạnh, ít hoạt động thể chất và chế độ ăn nhiều calo.

Tiến sĩ John Griffith Jones, nhà nghiên cứu cao cấp tại Đại học Coimbra, tác giả của nghiên cứu, nhận định tỷ lệ béo phì, tiểu đường và gan nhiễm mỡ ngày càng tăng do những thay đổi trong chế độ ăn uống và lối sống, cuối cùng có thể phát triển thành các tình trạng nghiêm trọng hơn và không thể chữa được.

Theo Liên đoàn đái tháo đường Thế giới (IDF) công bố năm 2021, cả thế giới có tới 537 triệu người mắc đái tháo đường, tương ứng cứ 10 người lớn độ tuổi 20-79 có một người mắc đái tháo đường. Trong khi bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) chiếm hầu hết các trường hợp bệnh gan mãn tính trên toàn thế giới, với tỷ lệ phổ biến toàn cầu ước tính khoảng 25%

Doãn Hùng (Theo Healthline)