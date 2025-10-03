Tablet AI hỗ trợ người dùng làm việc linh hoạt

Galaxy Tab S11 series tích hợp Galaxy AI hỗ trợ tóm tắt, dịch thuật, thiết kế mỏng nhẹ, hướng đến nhu cầu làm việc di động, giúp người dùng xử lý đa nhiệm ở bất kỳ đâu.

Những năm gần đây, cách làm việc đang có sự chuyển dịch. Thay vì gắn bó với một không gian cố định, nhiều người phải xử lý công việc khi di chuyển, làm việc từ xa hoặc tranh thủ khoảng thời gian ngắn trong ngày. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho thiết bị làm việc - phải nhẹ, linh hoạt, dễ sử dụng và đủ thông minh để xử lý nhiều tác vụ trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh đó, tablet tích hợp AI như Galaxy Tab S11 series được định vị như giải pháp hỗ trợ nhịp làm việc hiện đại.

Tăng hiệu quả với AI

Người dùng hiện đại chuyển từ "làm việc chăm chỉ" sang "làm việc thông minh" nhờ hỗ trợ của thiết bị AI.

Với Tab S11 Series, Galaxy AI giúp người dùng giảm thời gian xử lý các công việc lặp lại, từ ghi chú, tóm tắt cho đến tra cứu và trình bày. Thông qua công cụ Note Assist, người dùng có thể ghi âm cuộc họp, tự động chuyển thành văn bản và trích xuất ý chính. Circle to Search giúp tra cứu thông tin ngay trên nội dung đang xem mà không cần chuyển ứng dụng.

Công cụ giúp tóm tắt tài liệu trong vài giây. Ảnh: Samsung

Người dùng cũng có thể dịch toàn bộ nội dung hiển thị trên màn hình bằng thao tác chạm, giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong quá trình làm việc với tài liệu quốc tế. Đối với những tệp PDF dài, tính năng tóm tắt tự động giúp rút gọn nội dung cần thiết, hỗ trợ người dùng nắm bắt nhanh thông tin quan trọng.

Gemini Live trên Galaxy Tab S11 series đóng vai trò như một "trợ lý số", hỗ trợ giải thích, phân tích và trình bày nội dung theo ngữ cảnh ngay trên màn hình. Với công việc cần hình ảnh, bút S Pen kết hợp tính năng Sketch to Image giúp biến bản phác thảo thành minh họa hoàn chỉnh chỉ trong vài phút.

Galaxy AI hỗ trợ dịch trực tiếp văn bản. Ảnh: Samsung

Với những công cụ này, loạt thao tác từng tốn hàng giờ, được rút gọn còn vài phút - cho thấy chuyển biến trong cách con người tiếp cận công việc.

Tính linh hoạt cao.

Thiết bị còn được thiết kế để làm việc ở bất kỳ đâu. Trọng lượng từ 469 gram, độ mỏng 5,1 mm, dễ mang theo trong balo hay túi xách. Người dùng có thể gắn bàn phím rời để thao tác như laptop hay linh hoạt tháo lắp các phụ kiện tùy theo mục đích sử dụng.

Chẳng hạn, người dùng chỉ mang theo bút khi cần ký hợp đồng hay phác thảo ý tưởng, hoặc chỉ cần bàn phím khi cần trả lời email liên tục. Ở những môi trường không ổn định như quán cà phê, sân bay hay trên xe, chế độ DeX cho phép người dùng chuyển giao diện tablet thành giao diện làm việc như máy tính, mở nhiều ứng dụng song song để kéo thả nội dung hoặc chỉnh sửa tài liệu.

DeX mang giao diện đa cửa sổ quen thuộc như laptop. Ảnh: Samsung

Bên trong thiết kế mỏng nhẹ là vi xử lý 3 nm thế hệ mới, bảo đảm khả năng chạy đa nhiệm, hỗ trợ ứng dụng chỉnh sửa tài liệu, họp video hay làm việc trên nền tảng đám mây. Pin dung lượng lớn duy trì hiệu năng liên tục, phù hợp với người làm việc từ xa hoặc di chuyển thường xuyên.

Hoài Phương