Tà Xùa vào top 26 điểm đến toàn cầu năm 2026

Cảnh quan hoang sơ, ít thương mại hóa giúp Tà Xùa thành đại diện Việt Nam duy nhất vào danh sách gợi ý du lịch năm 2026 của kênh truyền hình Ấn Độ NDTV.

Bảng xếp hạng, công bố ngày 31/12/2025, tập trung vào những điểm đến "nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà", phù hợp với du lịch trải nghiệm, tìm kiếm sự khác biệt và giá trị nguyên bản trong năm 2026.

Theo NDTV, Tà Xùa được mệnh danh là thiên đường săn mây, trong đó điểm nhấn là "sống lưng khủng long". Con đường hẹp dài khoảng hai km chạy dọc sống núi, giữa những thung lũng mây trắng bồng bềnh, mang lại cảm giác phấn khích cho những người yêu thích mạo hiểm.

Biển mây Tà Xùa. Ảnh: Diệp Hữu Đạt

Các điểm đến khác trong danh sách chủ yếu nằm ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi như Kotor (Montenegro), Svalbard (Nauy), Neuchatel (Thụy Sĩ), Luang Phrabang (Lào), Sapporo (Nhật Bản), Raja Ampat (Indonesia), Hurghada (Ai Cập), Mombasa (Kenya), Cusco (Peru).

Theo NDTV, các địa danh được lựa chọn đều chưa quá đông đúc, sở hữu cảnh quan thiên nhiên cuốn hút hoặc mang lại cảm xúc đáng nhớ. Trong số đó, có những kỳ quan thiên nhiên nên trải nghiệm một lần trong đời, cũng có những vùng đất thể hiện sức hút qua khoảnh khắc hay khung cảnh không thể nào quên.

Xã Tà Xùa sau sáp nhập là hợp nhất ba xã Tà Xùa, Làng Chếu và Háng Đồng, với tổng diện tích hơn 230 km2. Tà Xùa cách Hà Nội 240 km, cách trung tâm huyện Mộc Châu hơn 100 km. Nằm ở độ cao từ 1.500 đến 1.800 m so với mặt nước biển, Tà Xùa có khí hậu mát mẻ quanh năm. Từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm là thời điểm thích hợp nhất để săn mây, leo núi.

Tâm Anh (Theo NDTV)