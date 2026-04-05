Tạ Minh Tâm vui thú điền viên

Anh cho biết mua khu đất giáp ranh TP HCM nhiều năm trước nhưng chỉ dùng như nông trại. Năm 2024, vợ chồng anh cải tạo và xây nhà nghỉ dưỡng cho gia đình.
Nghệ sĩ thích nhất là khu hồ hơn 1.000 m2 phía trước nhà. Anh lên ý tưởng dựng chòi nghỉ với vật dụng từ thiên nhiên để hóng mát, câu cá.
Anh xây tường kín xung quanh nhà vườn vì muốn có không gian riêng tư cho gia đình hoặc bạn bè đến chơi.
Đầu năm nay, nghệ sĩ trồng thêm nhiều loại cây cảnh.
Nghệ sĩ trồng cây tại nhà vườn.
Anh thành thục các công việc nhà nông như xới đất, làm vườn vì từng lớn lên ở vùng miệt vườn An Giang.
Một góc vườn của nghệ sĩ tại nhà nghỉ dưỡng. Dọc các lối đi, anh trồng hoa hồng, dừa cạn và cây cảnh. Tạ Minh Tâm cho biết đang tìm thêm các giống cây ăn trái như sầu riêng, mận, mít, ổi để tạo bóng mát.
Thi thoảng, anh mời bạn bè đến cùng ăn uống, ca hát vào dịp lễ hoặc cuối tuần. Hiện Tạ Minh Tâm sống với gia đình tại TP HCM. Anh thuê người chăm sóc vườn tược.
Tạ Minh Tâm sinh năm 1960 tại An Giang. Anh là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Anh hiện giữ chức Phó giám đốc Nhạc viện TP HCM. Ngoài ca hát, anh làm MC, giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc và đóng phim như: Blouse trắng (2002), Nghề báo (2006), Siêu quậy có bầu (2019).
Bạn bè đến nhà vườn của Tạ Minh Tâm chơi hồi tháng 2.