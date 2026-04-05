Tạ Minh Tâm vui thú điền viên

Thi thoảng, anh mời bạn bè đến cùng ăn uống, ca hát vào dịp lễ hoặc cuối tuần. Hiện Tạ Minh Tâm sống với gia đình tại TP HCM. Anh thuê người chăm sóc vườn tược.

Tạ Minh Tâm sinh năm 1960 tại An Giang. Anh là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Anh hiện giữ chức Phó giám đốc Nhạc viện TP HCM. Ngoài ca hát, anh làm MC, giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc và đóng phim như: Blouse trắng (2002), Nghề báo (2006), Siêu quậy có bầu (2019).