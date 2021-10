Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, anh nhé

Em - cô nàng Leo - 30 tuổi, đang đi tìm "một nửa" đời mình.

Tích cách: năng động, có trách nhiệm, giản dị, lạc quan, suy nghĩ tích cực, gọn gàng, sạch sẽ, có chút khéo léo (em thích làm đồ handmade lắm).

Sở thích: du lịch, khám phá những điều mới mẻ (có thể qua sách báo, mạng hoặc trải nghiệm), bơi lội, tán gẫu với bạn bè. Em cũng thích về bóng đá (dù không đam mê). Mình có thể xem các trận banh cùng nhau, anh nhỉ.

Em sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Sài Gòn, nguyên quán ở Quảng Nam. Nếu anh là người miền Trung thì tốt, mà không cũng không sao nha. Em là nhân viên văn phòng, công ty ở quận 3, công việc khá ổn định; cao khoảng 1,6 m, nặng 47 kg, ngoại hình cân đối, dễ nhìn. Hy vọng anh cao hơn em. Em thường tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày và ăn uống khá healthy.

Mong anh là người đàn ông của gia đình, chân thành, có trách nhiệm, cùng em chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Tháng 10 Sài Gòn mở cửa lại, thấy trùng hợp nên em mượn câu hát của bài "Say you do" để gửi tới anh. Em hay hát nghêu ngao suốt ngày. Nếu có dịp, em hát cho anh nghe nhé. Nếu thấy "cùng tần số", anh đừng ngần ngại, hãy gửi thư cho em nhen, để chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Chúc anh và gia đình sức khỏe, an toàn qua mùa dịch.

