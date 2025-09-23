Tạ Đình Phong bày tỏ tình yêu với Vương Phi qua cây đàn

Ca sĩ Hong Kong Tạ Đình Phong khắc hình xăm tượng trưng tình yêu của anh với Vương Phi lên đàn guitar.

Ngày 23/9, ảnh ca sĩ cầm guitar tại liveshow ở Quảng Châu, Trung Quốc được hàng chục nghìn khán giả chia sẻ trên Weibo. Các fan phát hiện hình khắc trên đàn trùng với hình xăm ở lưng của Vương Phi. Tạ Đình Phong cũng xăm hình tương tự, cùng vị trí.

Tạ Đình Phong, 45 tuổi, ở liveshow. Ảnh: Sina

Theo Sohu, Vương Phi và Tạ Đình Phong xăm hình cánh bướm tại Paris, Pháp năm 2000. Đôi tình nhân coi đây là biểu tượng tình yêu, thể hiện lời hẹn thề gắn bó trọn đời, mang ý nghĩa "dù trải qua điều gì, chúng ta vẫn tìm thấy nhau".

Chuyện tình Vương Phi, Tạ Đình Phong được quan tâm hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Năm 20 tuổi, Đình Phong hẹn hò ca sĩ, khi đó 31 tuổi. Chênh lệch tuổi tác khiến chuyện tình nhận nhiều đàm tiếu.

Biểu tượng trên cây đàn trùng hình trên lưng Vương Phi. Ảnh: Sina

Năm 2002, hai người chia tay, sau đó Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi, ly dị năm 2011. Vương Phi cũng cưới Lý Á Bằng, hôn nhân đổ vỡ năm 2013. Tạ Đình Phong, Vương Phi tái hợp năm 2014.

Đôi tình nhân từng hạn chế xuất hiện cùng nhau nhưng từ năm ngoái, họ không còn né tránh paparazzi, thi thoảng công khai nắm tay nhau trên phố. Tháng 4, Vương Phi cổ vũ Tạ Đình Phong tại liveshow ở Hong Kong.

Vương Phi gây chú ý tại liveshow Tạ Đình Phong Tạ Đình Phong tổ chức liveshow ở Hong Kong cuối tháng 4. Video: Weibo

Hai người tái hợp 11 năm, lựa chọn không kết hôn, coi người kia như "bạn tâm giao". Vương Phi ăn chay, Đình Phong học nấu các món thuần chay vì người yêu. Tài tử vốn dị ứng với lông mèo nhưng uống thuốc dị ứng, dần thích nghi để cùng bạn gái nuôi thú cưng. Vương Phi vốn sinh hoạt điều độ, cô chấp nhận thói quen ăn uống, sinh hoạt của Tạ Đình Phong.

Những năm gần đây, Vương Phi gần như vắng bóng sự kiện giải trí, chỉ thi thoảng hát ở sự kiện lớn, lần gần nhất cô xuất hiện công khai là tại gala mừng năm 2025 của đài CCTV. Vương Phi giữ vị trí quan trọng trong âm nhạc Hoa ngữ đương đại, tạp chí Renwu nhận xét chưa ai đạt thành tựu vượt Vương Phi và cũng khó xuất hiện ca sĩ có giọng hát đặc biệt, khó bắt chước như cô.

Vương Phi gây sốt khi tái xuất Vương Phi hát ở gala Tết 2025. Video: CCTV

Tạ Đình Phong gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi, có khả năng sáng tác ca khúc, từng nhiều lần thắng giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại các giải thưởng làng nhạc Hoa ngữ. Đình Phong còn nổi tiếng với phim Bản sắc nam nhi, Viên đạn biến mất, Vô cực, Tân Thiếu Lâm Tự, Tân câu chuyện cảnh sát, Phong Vân 2, Nộ hỏa. Anh còn kinh doanh nhiều lĩnh vực, khối tài sản vượt 130 triệu USD, theo Mirror Media.

Như Anh (theo Sohu)