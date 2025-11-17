Tà áo dài cuốn vào bánh xe, nữ sinh ngã chấn thương sọ não

Tây NinhNữ sinh 15 tuổi đi xe đạp điện thì tà áo dài cuốn vào bánh xe, kéo ngã xuống đường, dẫn đến chấn thương sọ não.

Hôm 17/11, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cho biết thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện lưu thông gần đó, nên nữ sinh tránh được va chạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau cú ngã, em xuất hiện các triệu chứng đau đầu và buồn nôn, người đi đường nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cấp cứu, hôm 29/10.

Các bác sĩ thăm khám và ghi nhận người bệnh yếu nửa người bên phải, điểm tri giác theo thang Glasgow là 9-10/15. Chụp sọ não cho thấy một khối máu tụ ngoài màng cứng ở bán cầu não trái lan xuống cực thái dương trái, kèm theo nứt xương sọ vùng thái dương trái. Đánh giá ban đầu cho thấy nguồn chảy máu xuất phát từ nứt sọ thái dương và đứt động mạch màng não giữa.

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để lấy máu tụ ngoài màng cứng và cầm máu. Nguồn chảy máu là động mạch lớn của màng não nên việc cầm máu kịp thời đóng vai trò then chốt, ngăn khối máu tụ phát triển lớn hơn, gây chèn ép não lâu dài, từ đó giảm nguy cơ các di chứng sau mổ như yếu nửa người.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, chỉ 30 phút sau, người bệnh tỉnh lại sau gây mê và có thể giao tiếp với người thân. Hiện, sức khỏe em ổn định, đã được xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu để lấy máu tụ ngoài màng cứng và cầm máu cho nữ sinh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CK1 Nguyễn Thế Thuần, Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh, cho biết tụ máu dưới màng cứng cấp là một trong những tổn thương nguy hiểm nhất trong chấn thương sọ não. Có những trường hợp bệnh nhân sau tai nạn vẫn tỉnh táo nhưng vài giờ sau lại chuyển biến xấu do khối máu tụ gây áp lực lên não.

Các triệu chứng có thể xuất hiện như đau đầu, nôn, lú lẫn, mất ý thức, yếu liệt, co giật hoặc thậm chí tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Nhiều trường hợp người bệnh được phát hiện khối máu tụ vùng đầu sau vài ngày, thậm chí vài tháng sau chấn thương. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo khi gặp va đập vùng đầu, dù nhẹ hay nặng, đặc biệt nếu có các dấu hiệu bất thường như đau đầu, nôn ói, chóng mặt, lơ mơ... cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán sớm, ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng.

Mỹ Ý