T3 Urinary Care - thức ăn bổ sung dành cho mèo

Sản phẩm hỗ trợ sức khỏe tiết niệu dành cho mèo, phát triển theo nền tảng thú y và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

T3 Urinary Care là một trong những dòng thức ăn cho mèo của thương hiệu Mr. Vet tại Việt Nam, một thương hiệu thuộc hệ sinh thái của Petour International PTE. LTD (Singapore). Sản phẩm tập trung vào hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu thông qua chế độ dinh dưỡng cân bằng, phù hợp sử dụng hàng ngày cho mèo trong điều kiện thể trạng bình thường.

Thức ăn cho mèo của thương hiệu Mr. Vet được trưng bày trên kệ hàng tại các siêu thị, cửa hàng thú cưng. Ảnh: Mr. Vet

Sản phẩm là giải pháp dinh dưỡng cân bằng, hướng tới hỗ trợ phòng ngừa, giúp duy trì pH nước tiểu và hạn chế nguy cơ các vấn đề thường gặp ở đường tiết niệu. Sự phát triển của các công thức như T3 đến từ quá trình quản lý sản xuất và lựa chọn nguyên liệu theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Nguyên liệu thô được kiểm tra trước khi đưa vào chế biến nhằm đảm bảo độ tươi và an toàn.

Đại diện thương hiệu cho biết quy trình sản xuất được kiểm soát nhiều lớp, từ thành phần khoáng chất đến giá trị dinh dưỡng, xuyên suốt từ đầu vào đến thành phẩm. Sản phẩm hoàn thiện được kiểm định trước khi xuất xưởng, đi kèm bảng thành phần và chỉ tiêu công bố rõ ràng, giúp người nuôi có thêm cơ sở khi lựa chọn.

Bên cạnh đó, Mr. Vet công khai bảng thành phần và các chỉ số dinh dưỡng, được xác nhận bởi các tổ chức kiểm định độc lập như SGS hoặc CTI. Các nhóm chỉ tiêu bao gồm cả giá trị dinh dưỡng và yếu tố an toàn, góp phần tăng tính minh bạch của sản phẩm trên thị trường. Thương hiệu thức ăn chó mèo Mr. Vet công bố minh bạch kết quả kiểm định độc lập về mức độ an toàn của sản phẩm.

Thương hiệu thức ăn chó mèo Mr. Vet công bố minh bạch kết quả kiểm định độc lập mức độ an toàn của sản phẩm. Ảnh: Mr. Vet

Năm 2026, các sản phẩm của Mr. Vet, bao gồm dòng T3, được trao giải "Technology Health Nutrition Innovation" tại Orange Dot Award. Trước đó, theo báo cáo của Frost & Sullivan, thương hiệu này ghi nhận doanh số dẫn đầu phân khúc thức ăn khô cho mèo tại Đông Nam Á năm 2025.

Theo ông Bùi Minh Đức, người sáng lập của Mr. Vet tại Việt Nam, trong bối cảnh thị trường thú cưng phát triển và người nuôi ngày càng có hiểu biết, yêu cầu về chất lượng và minh bạch trở nên khắt khe hơn. "Việc đầu tư vào tiêu chuẩn sản phẩm không chỉ là tuân thủ quy định mà còn là chiến lược dài hạn. Chúng tôi cam kết minh bạch chuỗi cung ứng, công bố rõ bảng thành phần và kết quả kiểm định để xây dựng niềm tin bền vững", ông cho biết.

Hải My