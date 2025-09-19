T&T muốn mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Mỹ về hàng không

T&T Group tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, giải pháp hàng không trong thiết kế, vận hành, an toàn, số hóa với doanh nghiệp Mỹ, hướng tới mô hình tập đoàn hàng không tích hợp.

Các thông tin được chia sẻ tại tọa đàm hợp tác Hàng không Việt Nam - Mỹ diễn ra ngày 12/9 tại Hà Nội. Theo ông Stephen Green, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, tăng cường kết nối vận tải hàng không không chỉ thúc đẩy thương mại, đầu tư mà còn góp phần đổi mới sáng tạo, bảo đảm an toàn, an ninh và gắn kết người dân hai nước.

Hàng không Việt Nam hiện nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh của Đông Nam Á. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia đặt mục tiêu đến 2030 có 30 cảng và đến 2050 đạt 33 cảng, với định hướng ứng dụng công nghệ và khuyến khích hợp tác công - tư. Nhiều hãng hàng không Việt Nam thời gian qua đã ký kết thỏa thuận với đối tác Mỹ ở các mảng mở đường bay thẳng, chia sẻ chặng bay, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ kỹ thuật tàu bay, công nghệ và đào tạo nhân lực.

Tọa đàm hợp tác hàng không Việt Nam - Mỹ. Ảnh: T&T Group

Tại sự kiện, hai bên đánh giá dư địa hợp tác còn rộng mở. Doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm và tiêu chuẩn quản trị quốc tế. Doanh nghiệp Mỹ có cơ hội tham gia một thị trường tăng trưởng nhanh trong khu vực.

Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Courtney Beale, nhấn mạnh việc mở rộng quan hệ đối tác hàng không không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn nâng chuẩn an toàn, an ninh và gia tăng kết nối. Trong đó, T&T Group có lợi thế khi đang xây dựng một hệ sinh thái hàng không toàn diện bao gồm hãng bay, cảng hàng không và khu phức hợp sân bay - đô thị tích hợp hạ tầng hiện đại..

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: T&T Group

Từ phía doanh nghiệp, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, cho biết, với T&T Group, hợp tác với các đối tác Mỹ là một trong những chiến lược dài hạn. Trong lĩnh vực hàng không, T&T cùng Vietravel Airlines theo đuổi mô hình tập đoàn hàng không tích hợp, lấy công nghệ, quản trị quốc tế và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Doanh nghiệp kỳ vọng với sự đồng hành của các đối tác Mỹ giúp hãng bay phát triển bền vững, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến thu hút, kết nối với khu vực và thế giới.

Tại tọa đàm, các tập đoàn như Amazon Web Services, Corgan, GE Aerospace... cũng chia sẻ kinh nghiệm về vận hành sân bay, mô hình sân bay thông minh, tiện ích dịch vụ bay, thiết kế và quản lý nhà ga. Đây là những lĩnh vực mà các đối tác Mỹ có thế mạnh và cũng là những hạng mục T&T Group quan tâm, hướng tới hợp tác sâu rộng trong tương lai.

Trong chiến lược phát triển, T&T không dừng lại ở một hãng bay hay một dự án hạ tầng đơn lẻ mà đặt mục tiêu xây dựng mô hình tập đoàn hàng không tích hợp - hướng đi được nhiều tập đoàn quốc tế như Singapore Airlines Group, Lufthansa Group, Qatar Airways hay Emirates Group áp dụng. Nền tảng cho hệ sinh thái này đang được hình thành với nhiều mảnh ghép quan trọng.

Trong đó, T&T Airlines được định vị là đơn vị cung cấp các dịch vụ hàng không như vận tải, đại lý du lịch, điều hành bay và các hoạt động hỗ trợ. Cảng hàng không Quảng Trị - dự án trọng điểm khu vực miền Trung do T&T đầu tư, dã khởi công tháng 7/2024, quy mô 265 ha, tổng vốn hơn 5.800 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn cấp 4C, có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E, công suất 5 triệu hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm. Tỉnh Quảng Trị mới đây đề nghị nâng cấp tiêu chuẩn lên 4E để tiếp nhận máy bay thân rộng như Boeing 777, Airbus A350, phục vụ kết nối quốc tế và phát triển vùng Bắc Trung Bộ. Giai đoạn một dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Phối cảnh cảng hàng không Quảng Trị. Ảnh: T&T Group

T&T đồng thời nghiên cứu tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại - đô thị sân bay khoảng 10.800 ha tại Quảng Trị. Khu vực này gồm các khu chức năng như bảo dưỡng máy bay, sản xuất - lắp ráp linh kiện phụ tùng máy bay, thiết bị bay;, trung tâm logistics, khu hàng không sáng tạo và đô thị sân bay...

Ở mảng khai thác bay, tập đoàn đã trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines. Sau mốc hợp tác, hãng liên tục tiếp nhận đội tàu bay thuộc sở hữu của hãng; đồng thời tích cực xúc tiến đàm phán với nhà sản xuất và hãng quốc tế để mở rộng quy mô. Mục tiêu đến năm 2030, đội tàu bay đạt 30-50 chiếc, mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông. Vietravel Airlines được coi là mảnh ghép quan trọng giúp hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình quốc tế mà T&T theo đuổi.

Lễ đón chiếc máy bay thứ hai của Vietravel Airlines. Ảnh: T&T Group

Trong quan hệ với đối tác Mỹ, T&T Group và các công ty thành viên không ngừng mở rộng hợp tác chiến lược. Tháng 2, tập đoàn có buổi làm việc với Boeing. Hai bên ghi nhận sự quan tâm và thống nhất về nguyên tắc để T&T trở thành đối tác chiến lược của Boeing tại Việt Nam và Đông Nam Á. Trước đó, tháng 9/2021, doanh nghiệp ký loạt hợp đồng, biên bản ghi nhớ với đối tác Mỹ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, thu mua nông sản và phân phối độc quyền một số thương hiệu thực phẩm chức năng. Đơn vị cho biết đã hiện diện tại Mỹ thông qua T&T Mỹ, triển khai các dự án bất động sản tại Huntington Beach và Brookhurst (California) và tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư tại khu vực này.

Các hoạt động được kỳ vọng giúp T&T Group mở rộng chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp từ Mỹ vào Việt Nam, gia tăng tiêu thụ sản phẩm - dịch vụ liên quan và hợp tác song phương.

Tuệ Anh