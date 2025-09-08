T&T muốn làm 2 khu đô thị ở ngoại thành Hà Nội

Tập đoàn T&T đang nghiên cứu triển khai hai dự án khu đô thị dịch vụ Phúc Thọ và khu đô thị sinh thái Phúc Hòa.

Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và đơn vị tư vấn đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thọ mới đây. Theo cổng thông tin của xã này, tại cuộc gặp, đại diện Tập đoàn T&T đã báo cáo sơ bộ về mục tiêu, quy mô, định hướng quy hoạch hai dự án gồm khu đô thị dịch vụ Phúc Thọ và khu đô thị sinh thái Phúc Hòa. Các phương án kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, tác động dự kiến về kinh tế, xã hội, môi trường của hai dự án lớn này cũng được trình bày.

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn cho biết các dự án này khi được triển khai đồng bộ, khoa học sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn địa phương theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị T&T cùng đơn vị tư vấn bám sát các quy hoạch cấp trên, chú trọng yếu tố hài hòa giữa phát triển đô thị và gìn giữ môi trường sinh thái. Ông cũng giao UBND xã Phúc THọ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các đơn vị khảo sát, nghiên cứu.

Từ ngày 1/7, xã Phúc Thọ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 xã, thị trấn gồm Tích Lộc, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Hòa, Phụng Thượng, Long Thượng và thị trấn Phúc Thọ. Địa phương này cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây Bắc. Xã Phúc Thọ hiện có diện tích gần 40 km2, dân số hơn 75.000 người.

Xã có diện tích gần 40 km2, dân số trên 75.000 người, trụ sở đặt tại trụ sở UBND huyện Phúc Thọ cũ. Tại khu vực này, cuối năm ngoái, doanh nghiệp của Bầu Hiển cũng đã triển khai cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ - giai đoạn 1 có quy mô 41,7 ha với tổng mức đầu tư gần 780 tỷ đồng.

Thành lập năm 1993, T&T là một trong những tập đoàn đa ngành, như bất động sản, năng lượng, tài chính đầu tư... Trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp này đã xây dựng các đại đô thị, trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng, khu du lịch nghỉ dưỡng tại hơn 40 tỉnh, thành phố.

Anh Tú