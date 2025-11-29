T&T Homes tăng hiện diện phía Nam với sales gallery mới

T&T Homes vận hành sales gallery đầu tiên tại TP HCM ngày 28/11, hướng tới chuẩn hóa quy trình tư vấn, nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng hệ thống mô phỏng và công nghệ thực tế ảo.

Không gian sales gallery đặt tại tầng một tòa nhà Pearl 5 Tower (quận 3), được thiết kế như trung tâm trải nghiệm dự án. Khu vực đại sảnh sử dụng vật liệu đá tự nhiên, hệ thống ánh sáng ấm và trần cao, tạo cảm giác thông thoáng.

Theo đơn vị phát triển, cách bố trí này nhằm tăng tính thẩm mỹ và đảm bảo sự thống nhất với định hướng xây dựng các không gian bất động sản cao cấp mà tập đoàn theo đuổi.

Nghi thức cắt băng khai trương văn phòng đại diện và sales gallery TP HCM. Ảnh: T&T Group

Trung tâm của sales gallery là khu vực sa bàn quy mô lớn, mô phỏng cấu trúc quy hoạch, tiện ích và cảnh quan của từng dự án mà T&T Homes triển khai. Mô hình được xây dựng với độ chi tiết cao, phục vụ khách hàng và nhà đầu tư trong việc hình dung tổng thể về dự án cũng như các yếu tố quy hoạch liên quan.

Đơn vị phát triển cho biết điểm nhấn của sales gallery là hệ thống công nghệ VR360. Công nghệ này cho phép khách hàng trải nghiệm trực quan không gian dự án, từ khu nhà ở, tiện ích đến cảnh quan, nhằm hỗ trợ quá trình đánh giá sản phẩm và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu cụ thể.

Sảnh chờ T&T Homes Sales Gallery tại TP HCM được thiết kế sang trọng, hiện đại. Ảnh: T&T Group

Các khu vực tiếp khách và tư vấn được bố trí theo không gian mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Màn hình LED cỡ lớn được sử dụng để hiển thị tiến độ thi công và hình ảnh thực tế tại dự án, hỗ trợ đội ngũ tư vấn truyền tải thông tin rõ ràng và trực quan hơn.

Đại diện T&T Homes cho biết việc vận hành sales gallery nhằm tăng mức độ minh bạch thông tin, đồng thời cung cấp công cụ trực quan để khách hàng đánh giá sản phẩm trước khi giao dịch.

Ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T&T Group

Tại sự kiện, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Điều hành T&T Group, cho biết doanh nghiệp ưu tiên lắng nghe, hoàn thiện, đặt con người và khách hàng làm trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hướng tới phát triển bền vững. Không gian trưng bày, mô hình quy mô và nền tảng công nghệ được kỳ vọng giúp đơn vị tăng cường kết nối với khách hàng, đồng thời củng cố quan hệ với các nhà đầu tư.

Hoạt động không chỉ đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng hiện diện tại thị trường phía Nam mà còn củng cố chiến lược phát triển dài hạn của T&T Group tại một trong những trọng điểm tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes cho biết sẽ đầu tư hơn nữa vào thị trường này, bên cạnh T&T City Millennia hay các dự án tại Vĩnh Long, An Giang.

"Năm 2026 - 2027, tập đoàn sẽ triển khai thêm các khu đô thị quy mô lớn tại những địa phương lân cận TP HCM như Đồng Nai, Cần Thơ và Cà Mau, từng bước mở rộng hệ sinh thái bất động sản của T&T Homes tại khu vực phía Nam", ông nói.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes nhấn mạnh về quy mô phát triển trong tương lai của T&T Homes tại khu vực phía Nam. Ảnh: T&T Group

Sự kiện khai trương văn phòng đại diện và sales gallery của T&T Homes tại TP HCM cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 32 năm thành lập Tập đoàn T&T Group. Suốt quá trình phát triển, tập đoàn duy trì quy trình thẩm định, pháp lý và bán hàng theo tiêu chuẩn chặt nhằm đảm bảo minh bạch trong quản lý dự án, qua đó giúp giảm rủi ro và tạo sự an tâm cho khách hàng, nhà đầu tư.

Song Anh