T&T Group vào top 30 tập đoàn đầu tư chiến lược

Tập đoàn T&T Group được vinh danh trong bảng xếp hạng Alpha 30 - Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam năm 2025 nhờ mô hình tăng trưởng ấn tượng.

Lễ công bố top 30 tập đoàn đầu tư chiến lược do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (VNR) diễn ra ngày 28/10, tại Hà Nội

Alpha30 lần đầu được công bố, nhằm tôn vinh những tập đoàn đầu tư chiến lược tiêu biểu, không chỉ dẫn đầu về quy mô mà còn có vai trò định hình mô hình tăng trưởng mới, thúc đẩy quá trình nâng cấp chất lượng quản trị, tạo giá trị bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group cho biết, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang chuyển mình hướng tới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững, vai trò của các tập đoàn đầu tư chiến lược ngày càng quan trọng.

"Giải thưởng Alpha30 là động lực và trách nhiệm để T&T Group tiếp tục hành trình kiến tạo giá trị, nâng tầm thương hiệu Việt và khẳng định vị thế tập đoàn", ông Quang khẳng định.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group nhận danh hiệu Alpha 30 - Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam năm 2025. Ảnh: T&T Group

T&T Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam với vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, hệ sinh thái hơn 200 công ty thành viên và hơn 80.000 cán bộ nhân viên. Tập đoàn hoạt động tại cả thị trường trong nước và quốc tế, kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư đa lĩnh vực bao gồm: tài chính, đầu tư; bất động sản; năng lượng; logistics và công thương; hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không; nông nghiệp, lâm nghiệp và thể thao.

Ở lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp đã triển khai đầu tư lũy kế tổng công suất đạt gần 2.900 MW; trong đó đã hoàn thành, đưa vào vận hành phát điện thành công 10 nhà máy điện gió, điện mặt trời với tổng công suất 877MW. Tập đoàn đang triển khai nhiều dự án lớn, điển hình là dự án điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 tại Quảng Trị có tổng công suất 1.500 MW, dự kiến vận hành vào năm 2029. T&T Group đang đầu tư dự án nhà máy điện gió Savan 1 tại tỉnh Savanakhet, Lào với công suất 495 MW nhập khẩu điện về Việt Nam.

Tầm nhìn của T&T Group là trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam vào năm 2030, top 50 doanh nghiệp hàng đầu châu Á vào năm 2035. Mục tiêu tới 2035 tổng công suất của T&T đạt từ 16-20 GW, chiếm khoảng 10% công suất nguồn của hệ thống điện Việt Nam; đi đầu trong sản xuất các ngành công nghiệp mới và đứng Top 1 Việt Nam về sản xuất pin lưu trữ (BESS) cho ngành năng lượng và viễn thông...

Trong lĩnh vực logistics, T&T Group cùng YCH - "ông lớn" logistics châu Á hợp tác triển khai Vietnam SuperPort - "siêu cảng" logistics thông minh nằm trong mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Với quy mô hơn 83 ha, tổng vốn đầu tư 6.900 tỷ đồng đặt tại tỉnh Phú Thọ, dự án được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức chiến lược, thúc đẩy dòng chảy thương mại giữa Việt Nam với khu vực ASEAN - Trung Quốc và các thị trường khác trên thế giới thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển.

Bên cạnh đó, T&T Group cũng đang đầu tư mạnh vào các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cảng hàng không Quảng Trị, cảng Quảng Ninh đều được T&T đầu tư; hướng tới phát triển tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại - đô thị sân bay quy mô lớn. Cùng với việc trở thành cổ đông chiến lược của hãng hàng không Vietravel Airlines, doanh nghiệp góp phần mở rộng mạng lưới giao thương và năng lực hạ tầng quốc gia.

T&T Group ba lần nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng. Ảnh: T&T Group

T&T Group cũng thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn Total (Pháp); SK, DB, Hanwha, Kosop, Kogas (Hàn Quốc); Erẽ, Marubeni (Nhật Bản); YCH (Singapore), JTA (Qatar), Ramky (Ấn Độ)... nhằm làm chủ công nghệ, nâng cao trình độ quản trị và điều hành để cùng đầu tư, phát triển các dự án lớn.

Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam năm 2025 được xây dựng dựa trên khung phân tích 3 trụ cột, gồm: hiệu quả đầu tư và tài chính; quản trị và sức bật; tầm ảnh hưởng và năng lực lãnh đạo – với sự tham vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước, bảo đảm tính khách quan và chiều sâu của xếp hạng.

Yên Chi