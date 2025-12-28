T&T Group vận hành thương mại nhà máy điện gió quy mô lớn tại Lào

Nhà máy điện gió Savan 1 giai đoạn 1 với công suất 300MW do T&T Group đầu tư bắt đầu vận hành từ ngày 26/12.

Dự án tọa lạc tại tỉnh Savannakhet (Lào), có tổng công suất thiết kế 495 MW, vốn đầu tư khoảng 768 triệu USD. Đây là nhà máy điện gió trên bờ có quy mô lớn nhất do T&T Group phát triển, mở đầu chiến lược đầu tư năng lượng sạch xuyên biên giới của tập đoàn.

Trong giai đoạn một, nhà máy vận hành với công suất 300 MW, tổng mức đầu tư hơn 490 triệu USD. Ngân hàng Quân đội (MB) là đơn vị đầu mối thu xếp vốn và phân bổ gói tài trợ. Tổng thầu EPC là liên danh IPC E&C - GEDI.

Dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cấp hợp đồng tô nhượng cho T&T Group từ tháng 1/2025. Theo hợp đồng, Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 - thành viên T&T Group - sẽ thiết kế, xây dựng, sở hữu và vận hành nhà máy trong 25 năm, nhằm mục tiêu xuất khẩu điện về Việt Nam.

Tua bin gió tại nhà máy điện gió Savan 1. Ảnh: T&T Group

Trước đó, vào tháng 8/2024, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ nhà máy này. Toàn bộ sản lượng được mua bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông qua hợp đồng dài hạn.

Để chuẩn bị vận hành thương mại, chủ đầu tư đã hoàn thiện đường dây truyền tải 220 kV dài hơn 50 km nối nhà máy với cột chờ tại biên giới Việt Nam. Tuyến truyền tải này hoàn thành cuối tháng 8/2025, tạo điều kiện kết nối nguồn điện tái tạo từ Lào vào lưới điện quốc gia.

Đại diện T&T Group cho biết, sự kiện này không chỉ đánh dấu bước đi đầu tiên trong lĩnh vực năng lượng sạch xuyên biên giới mà còn thể hiện năng lực triển khai và góp phần củng cố an ninh năng lượng quốc gia. "Đây là dấu mốc quan trọng để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án năng lượng sạch, hướng tới vị thế nhà phát triển hàng đầu trong khu vực", vị này nhấn mạnh.

Việc phát triển và vận hành thương mại nhà máy Savan 1 cũng thể hiện sự cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác song phương giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực năng lượng. Những năm gần đây, hai nước đã ký kết nhiều hiệp định liên quan đến điện và than, tăng cường đầu tư hạ tầng kết nối và chia sẻ nguồn lực năng lượng.

Dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung điện ổn định, thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt - Lào trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững đang là xu hướng toàn cầu.

Yên Chi