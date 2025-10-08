T&T Group trong top doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Hà NộiTập đoàn T&T vào top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới của đất nước.

Ngày 8/10, tại lễ trao giải Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu do Tạp chí Bất động sản Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức, Tập đoàn T&T là trong số doanh nghiệp được vinh danh tinh thần "nghĩ lớn - làm thật - cống hiến không ngừng"

Theo ban tổ chức, tiêu chí bình chọn giải thưởng tập trung đánh giá cả tầm vóc kinh tế, hiệu quả kinh doanh và tác động xã hội của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang nhận cúp và giấy chứng nhận lễ vinh danh. Ảnh: T&T Group

Đặc biệt, tiêu chí còn xem xét sự đồng hành của doanh nghiệp cùng đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập, dựa trên mối liên kết giữa bước đi; tầm nhìn phát triển của doanh nghiệp với tiến trình phát triển chung của địa phương, quốc gia. Tư duy chiến lược, khả năng đổi mới sáng tạo và vai trò truyền cảm hứng của lãnh đạo cũng là yếu tố quan trọng.

Sau quy trình bình chọn độc lập, hội đồng chuyên gia chọn được 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu nhất dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện. "Mỗi doanh nghiệp được vinh danh không chỉ là thương hiệu mạnh, còn là biểu tượng của tinh thần doanh nhân dân tộc, dám nghĩ lớn và phục vụ Tổ quốc", ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ tại cuộc đối thoại cấp cao giữa chuyên gia và doanh nghiệp. Ảnh: T&T Group

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị T&T Group cho biết, việc lọt top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu khẳng định uy tín thương hiệu T&T Group cùng những đóng góp của tập đoàn trong hơn 30 năm qua. Theo ông, kinh tế tư nhân hiện là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Doanh nghiệp tư nhân không chỉ tham gia thị trường, còn kiến tạo một nền kinh tế năng động và hiện đại.

"Đây là thời điểm đất nước cần đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc tiên phong trên mặt trận kinh tế. Họ đóng góp lớn cho GDP và tạo giá trị tinh thần, niềm tin vào sức mạnh nội lực dân tộc", ông Quang nhận định.

Tại sự kiện còn có cuộc đối thoại cấp cao với chủ đề "Từ nhận thức đúng về doanh nghiệp dân tộc đến kiến tạo 'đường băng' cất cánh vào kỷ nguyên thịnh vượng". Tham gia có các chuyên gia kinh tế hàng đầu và đại diện các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu như T&T Group.

T&T Group được thành lập năm 1993 bởi ông Đỗ Quang Hiển. Sau hơn ba thập kỷ, T&T Group trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Tập đoàn có hơn 80.000 cán bộ nhân viên, hơn 200 công ty thành viên, hoạt động trong 7 lĩnh vực kinh doanh chính như tài chính đầu tư, bất động sản, năng lượng sạch, logistics, thể thao... T&T Group ghi dấu ấn trong hầu hết lĩnh vực và hợp tác với nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Amazon (Mỹ), Total (Pháp), SK (Hàn Quốc)... để nâng cao trình độ quản trị, đầu tư vào các dự án công nghệ cao.

T&T Group hiện mở văn phòng đại diện tại Mỹ, Nga, Đức, Australia... Doanh nghiệp ba lần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều bằng khen và giải thưởng từ các cơ quan Trung ương, địa phương.

Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu nhằm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển bền vững quốc gia. Giải thưởng cũng nằm trong đề án truyền thông kinh tế tư nhân, khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước vào năm 2045.

Thanh Thư