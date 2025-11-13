T&T Group theo đuổi triết lý 'hạ tầng đi trước' trong bất động sản

T&T Group chiến lược phát triển bất động sản với hạ tầng và pháp lý hoàn thiện trước khi mở bán, thể hiện qua các dự án, trong đó có T&T City Millennia.

Với hơn ba thập kỷ hoạt động, T&T Group trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn của Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính & đầu tư; bất động sản; năng lượng & môi trường; công thương; nông lâm & thủy sản; hạ tầng giao thông; y tế, giáo dục & thể thao. Năm 2007, công ty mở rộng sang bất động sản, chú trọng vào đầu tư bền vững và nền tảng pháp lý thay vì chạy theo các chu kỳ tăng nóng của thị trường.

Triết lý "hạ tầng đi trước" được xem là kim chỉ nam trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Ở mỗi dự án, doanh nghiệp đặt mục tiêu đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, tiện ích và hệ sinh thái trước khi giới thiệu ra thị trường. T&T Group cho rằng, việc xây dựng bài bản từ sớm giúp đảm bảo chất lượng đô thị, hình thành cộng đồng cư dân ổn định và hạn chế rủi ro đầu tư.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng yếu tố văn hóa địa phương trong quy hoạch, hướng tới sự hài hòa giữa hiện đại và bản sắc văn hóa Việt Nam. Các đô thị do đơn vị phát triển có xu hướng ưu tiên cây xanh và tiện ích cộng đồng.

CTCP Thái Sơn Long An (đơn vị thành viên của T&T Group) và Anabuki NL Việt Nam ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia. Ảnh: T&T Group

T&T Group cho biết, hệ sinh thái bất động sản của tập đoàn đã trải dài ở 40 tỉnh, thành trên cả nước, gồm đô thị, trung tâm thương mại, cao ốc tài chính - văn phòng, khu du lịch nghỉ dưỡng đến các khu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao.

Doanh nghiệp cũng thiết lập mạng lưới hợp tác với nhiều đối tác quốc tế, trong đó có Nippon Koei (Nhật Bản), Humphreys & Partners Architects (Mỹ), WATG, AREP, Hirsch Bedner Associates, Belt Collins và Anabuki (Nhật Bản).

T&T City Millennia với hạ tầng hoàn thiện và pháp lý minh bạch. Ảnh: T&T Group

Triết lý phát triển của T&T Group được thể hiện rõ nét tại T&T City Millennia, khu đô thị 267 ha ở Tây Ninh. Theo đại diện chủ đầu tư, toàn bộ hạ tầng, giao thông nội khu và các tiện ích trọng điểm của dự án đã hoàn thiện trước khi mở bán, thể hiện năng lực tài chính và định hướng phát triển thận trọng.

Khu đô thị nằm gần các tuyến giao thông chiến lược như vành đai 3, vành đai 4 và cao tốc Bến Lức - Long Thành, kỳ vọng hưởng lợi khi hạ tầng vùng hoàn thành. Khoảng 70% diện tích dự án dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng, hướng tới mục tiêu kiến tạo đô thị sinh thái. Một số tiện ích điểm nhấn như dòng sông Ánh sáng và phố đi bộ Millennia Journey hướng tới không gian sinh hoạt cộng đồng và gia tăng giá trị thương mại.

Dòng sông ánh sáng tại dự án. Ảnh: T&T Group

Theo T&T Group, định hướng phát triển của tập đoàn không nằm ở quy mô hay tốc độ mở rộng, mà ở giá trị sử dụng thực và sự phát triển bền vững. Các dự án được lựa chọn kỹ lưỡng, triển khai có chọn lọc với quy trình kiểm soát chặt về pháp lý và chất lượng.

"Chỉ khi đầu tư thật và mang lại giá trị thật, bất động sản mới có thể tạo ra lợi ích lâu dài cho cả nhà đầu tư lẫn cộng đồng cư dân", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group (thứ hai từ phải sang) nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba năm 2023. Ảnh: T&T Group

Triết lý "hạ tầng đi trước" của T&T Group được đánh giá là phù hợp với bối cảnh và xu hướng. Theo VCCI, hạ tầng là yếu tố dẫn dắt sự dịch chuyển đầu tư ra các khu vực ven đô tại những đô thị lớn, qua đó, gia tăng giá trị bất động sản, đồng thời hỗ trợ hình thành các cực tăng trưởng mới.

Vietstock cũng nhận định việc đẩy mạnh đầu tư công và hoàn thiện hạ tầng đồng bộ góp phần tái cấu trúc thị trường bất động sản theo hướng bền vững hơn. Khi hạ tầng phát triển, dòng vốn đầu tư có xu hướng chuyển dịch tới các đô thị vệ tinh, giúp thanh khoản và giá trị bất động sản tăng ổn định thay vì biến động ngắn hạn.

Song Anh