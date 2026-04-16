T&T Group nhận giải Cống Hiến hạng mục thể thao

Hà NộiGiải Cống Hiến vinh danh T&T Group ở hạng mục "Khát vọng Cống hiến", ghi nhận đóng góp nổi bật của doanh nghiệp cho nền thể thao Việt Nam, tối 15/4.

Lễ trao giải có sự góp mặt của ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch T&T Group kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC), cùng các tuyển thủ quốc gia như Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hoàng Hên.

Đại diện T&T Group nhận cúp danh hiệu. Ảnh: T&T Group

Phát biểu khi nhận cúp vinh danh, ông Đỗ Vinh Quang cho rằng giải thưởng đóng vai trò như nguồn động lực to lớn với doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược đầu tư bài bản, mang tính bền vững cho thể thao. T&T Group đặt mục tiêu đóng góp nguồn lực, nhân tài cho những cấp độ đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Giải Cống hiến năm nay đúng dịp 20 năm thành lập Hà Nội FC. "Giải thưởng là dấu mốc cho hành trình phát triển bền bỉ của T&T Group. Từ một đội bóng non trẻ đi lên từ những giải đấu thấp nhất, câu lạc bộ đại diện cho thủ đô vươn mình trở thành một trong những thế lực giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá quốc nội", ông Đỗ Vinh Quang khẳng định.

Phòng truyền thống của đội bóng hiện lưu giữ 6 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia cùng 5 Siêu Cúp Quốc gia.

Ông Đỗ Quang Hiển, ông Đỗ Vinh Quang cùng dàn cầu thủ Hà Nội FC ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam trên đất Thái Lan Ảnh: T&T Group

T&T Group xây dựng thành công một hệ thống đào tạo trẻ bài bản, khoa học và duy trì sự xuyên suốt. Hệ thống này liên tục cung cấp lực lượng nòng cốt cho các cấp độ đội tuyển. Hàng loạt cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC đã sắm vai trụ cột, trực tiếp góp công lớn vào những dấu mốc lịch sử như ngôi Á quân giải U23 châu Á, các chức vô địch SEA Games liên tiếp hay cúp vàng ASEAN Cup.

Ngoài bóng đá nam, tập đoàn còn chú trọng phát triển bóng đá nữ. Trước đó, doanh nghiệp tiếp quản đội bóng đá nữ Thái Nguyên khi câu lạc bộ này đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính.

Bên cạnh môn thể thao vua, theo đại diện T&T Group, chiến lược xã hội hóa thể thao của tập đoàn mở rộng sang nhiều bộ môn khác, nổi bật là bóng bàn. Thành quả, hai vận động viên bóng bàn Anh Hoàng - Mai Ngọc của CLB bóng bàn Hà Nội T&T giành HC vàng SEA Games 2023. T&T Group cũng là là một trong những doanh nghiệp tiên phong áp dụng mô hình hợp tác với lực lượng Công an nhân dân xây dựng câu lạc bộ bóng bàn CAND - T&T.

Giải Cống Hiến do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức từ năm 2005, tôn vinh những gương mặt, sản phẩm, chương trình âm nhạc nổi bật. Từ mùa giải thứ 17 năm 2023, ban tổ chức mở rộng quy mô, vinh danh thêm các cá nhân, chiến tích thuộc lĩnh vực thể thao.

Mùa giải thứ 20, sau vòng tuyển chọn, mỗi hạng mục có 10 ứng viên tranh giải. Khán giả và giám khảo chuyên môn bầu chọn top 5 vào vòng cuối.

Thanh Thư