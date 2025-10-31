T&T Group muốn đầu tư loạt dự án tại Khánh Hòa

T&T Group đề xuất đầu tư tổ hợp đô thị - nghỉ dưỡng, hai khu công nghiệp, dự án năng lượng tái tạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng cho địa phương.

Đề xuất trên được đưa ra tại buổi làm việc giữa T&T Group với UBND tỉnh Khánh Hòa hôm 30/10.

Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: T&T Group

Theo đó, trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp dịch vụ Thương mại và sân golf Vĩnh Lương tại phường Bắc Nha Trang. Dự án có vị trí chiến lược, kết nối Nha Trang - Cam Ranh - Vân Phong, nằm kế bên sân bay, bến du thuyền và các đầu mối giao thông trọng yếu khác.

Tập đoàn này sẽ xây dựng một tổ hợp đô thị - nghỉ dưỡng, thể thao và du lịch dịch vụ cao cấp có tổng diện tích 830 ha, tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng. Tổ hợp dự kiến bao gồm khu đô thị rộng hơn 70 ha, sân golf 227 ha quy mô từ 36-45 lỗ; khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng rộng hơn 150 ha. Tập đoàn kỳ vọng, khi được hình thành, dự án sẽ mang đến một khu đô thị hiện đại, quy mô lớn, mang tầm vóc cho địa phương.

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, T&T Group đề xuất đầu tư vào hai khu công nghiệp, bao gồm khu công nghiệp Ninh An diện tích 150 ha (xã Bắc Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa) và khu công nghiệp Ninh Diêm 2 diện tích 215 ha (xã Bắc Ninh Hòa). Hai dự án này thuộc Khu kinh tế Vân Phong, nằm tại tâm điểm giao lưu, hội tụ của các hành lang kinh tế và trục giao thông lớn, thuận lợi tiếp cận cảng biển, cảng hàng không quốc tế. Cả hai dự án được đánh giá đang có tiềm năng lớn trong việc phát triển thành các trung tâm công nghiệp - logistics chiến lược, kết nối chuỗi giá trị quốc gia với mạng lưới toàn cầu.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T&T Group

Theo đó, Tập đoàn T&T Group đề xuất đầu tư xây dựng khu công nghiệp Ninh An - Ninh Diêm 2 theo mô hình công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, AI và logistics thông minh để tối ưu hóa quy trình sản xuất - vận hành - quản lý, kết nối thị trường nội địa với quốc tế qua cảng biển quốc tế Nam Vân Phong.

Liên quan đến lĩnh vực năng lượng, T&T Group đã đầu tư và đang vận hành nhiều dự án điện gió, điện mặt trời tại Khánh Hòa. Tiêu biểu là các dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh, Thiên Tân 1.2, Thiên Tân 1.3, Thiên Tân 1.4 cùng nhà máy điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 với tổng công suất trên 300 MW. Các dự án trên đều đã hoàn thành đầu tư xây dựng và vận hành, phát điện ổn định vào lưới điện quốc gia với tổng sản lượng điện sạch lên tới 1.366,55 GWh vào cuối tháng 9 vừa qua. Ngoài ra, T&T Group cũng đã được UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) chấp thuận chủ trương khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch nhiều dự án năng lượng sạch khác.

Đại diện tập đoàn cho biết, các dự án này đều có tiềm năng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thúc đẩy hình thành các cực tăng trưởng mới, tăng cường liên kết vùng, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế và sức hấp dẫn đầu tư của tỉnh Khánh Hòa trong khu vực Nam Trung Bộ và trên phạm vi cả nước.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, T&T Group cũng đưa ra kiến nghị về việc tham gia lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời Phước Ninh mở rộng giai đoạn 2 sau khi Sở Công Thương hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư.

T&T Group đang vận hành nhiều dự án điện gió, điện mặt trời tại Khánh Hòa. Ảnh: T&T Group

Với các dự án điện mặt trời khác như hồ Trà Co (công suất 40MW), hồ Bà Râu (công suất 80MW) và Phước Ninh mở rộng giai đoạn 2 công suất 88MW (bổ sung), tập đoàn đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương điều chỉnh sang vận hành giai đoạn vào 2026-2030. Với dự án Điện gió ven biển V1 (công suất 250 MW), Điện gió ngoài khơi Ninh Thuận 1 (công suất 3.000MW - phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn), Điện gió ngoài khơi Ninh Thuận 2 (công suất 2.000 MW - phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn), đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương cập nhật vào quy hoạch khi rà soát việc thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Bên cạnh đó, T&T Group cũng đề xuất được đầu tư 500MW điện mặt trời và 500MW điện gió trong giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên các dự án công suất từ 100MW trở lên.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá sự hiện diện của Tập đoàn T&T tại địa phương sẽ góp phần tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn về huy động nguồn lực đầu tư phát triển tỉnh. Đối với các dự án cụ thể do tập đoàn đề xuất, địa phương cam kết sẽ hỗ trợ, kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án trên.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa kỳ vọng những dự án do tập đoàn đề xuất đầu tư sẽ đạt được thành công, hiệu quả như mong muốn, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

