T&T Group muốn đầu tư loạt dự án chiến lược tại Cà Mau

Tập đoàn T&T Group đề xuất đầu tư loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, bất động sản, công nghiệp và logistics tại Cà Mau.

Ngày 18/11, trong khuôn khổ Hội nghị kết nối hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp TP HCM vào tỉnh Cà Mau, Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong một số lĩnh vực: hàng không, hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, bất động sản, công nghiệp và logistics...

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó tổng giám đốc T&T Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác với lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau tại sự kiện. Ảnh: T&T Group

Theo nội dung ký kết, T&T Group và tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp nghiên cứu mở đường bay thẳng Hà Nội – Cà Mau do Hãng hàng không Vietravel Airlines (thành viên của Tập đoàn T&T Group) khai thác. Tuyến bay được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và tạo lực đẩy mới cho du lịch, thương mại, đầu tư.

Tập đoàn cũng khảo sát và đề xuất dự án khu dân sự tại khu vực cảng Hòn Khoai theo mô hình tổ hợp đô thị, du lịch cao cấp kết hợp vui chơi giải trí. Cùng với đó, doanh nghiệp nghiên cứu khu vực hậu cần lấn biển 1.000 ha trong bờ (đoạn giáp cầu kết nối đất liền và cảng Hòn Khoai 17 km) theo mô hình dịch vụ, hậu cần logistic nhằm phục vụ sản xuất năng lượng sạch và hậu cần cho cảng.

Một thỏa thuận hợp tác khác là việc tập đoàn này nghiên cứu, khảo sát tổ hợp đô thị, thương mại, dịch vụ gắn với hậu cần cảng với quy mô khoảng 3.000 - 5.000 ha nằm trên khu vực xã Đất Mũi và xã Phan Ngọc Hiển. Dự án phát triển theo mô hình đô thị cảng (City Port) - loại hình đô thị gắn mật thiết với hoạt động của cảng biển. Tổ hợp bao gồm các vùng cảng - công nghiệp - logistics; vùng chuyển tiếp; khu vực phát triển đô thị và vùng hậu phương.

Khu kinh tế Năm Căn - nơi nối trực tiếp với tuyến giao thương hàng hải quốc tế cũng được xem xét phát triển hệ sinh thái công nghiệp - logistics.

Ngoài ra, đại diện T&T Group cho biết sẽ khảo sát, nghiên cứu đầu tư Khu đô thị sân bay Cà Mau quy mô khoảng 1.000 ha theo mô hình tại sân bay Changi (Singapore). Với sân bay được đặt ở vị trí cốt lõi, các khu vực xung quanh được quy hoạch để trở thành các khu phức hợp kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch, giải trí.

Về lĩnh vực hạ tầng giao, T&T Group sẽ đầu tư tuyến đường cao tốc kết nối TP Cà Mau (cũ) và TP Bạc Liêu (cũ) với đường cao tốc 33 (TP HCM - Tiền Giang -Sóc Trăng) giao đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, hình thành hành lang vận tải ven biển với chiều dài khoảng 81 km, theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Theo đại diện tập đoàn, tuyến giao thông này không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và du lịch, mà còn phát huy vai trò liên kết vùng của sân bay Cà Mau, cảng Hòn Khoai.

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T đề xuất đầu tư các dự án năng lượng tái tạo giai đoạn 2026 – 2030 với công suất ước tính khoảng 1.000 MW, phù hợp định hướng giảm phát thải và quy hoạch phát triển năng lượng sạch của tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc T&T Group phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T&T Group

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group nhấn mạnh, Cà Mau có nhiều cơ hội phát triển tiềm năng đất - rừng - biển và xây dựng cực tăng trưởng năng động của Đồng bằng sông Cửu Long. Địa phương đang nổi lên như trung tâm kinh tế năng lượng - thủy sản - du lịch sinh thái của khu vực; mở ra nhiều cơ hội đầu tư.

Cùng với tiềm năng lợi thế và cải cách thủ tục hành chính của địa phương, hệ thống hạ tầng quốc gia được đầu tư và sự sát cánh của cộng đồng doanh nghiệp, Cà Mau sẽ tăng tốc, phát triển trong thời gian tới.

Yên Chi