T&T Group khởi công khu nhà ở xã hội tại Cà Mau

Khu nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau do T&T làm chủ đầu tư khởi công sáng ngày 19/8 có quy mô 1.241 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 5.000 cư dân.

Sáng 19/8, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Tập đoàn T&T Group khởi công công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên. Dự án nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời, góp phần hiện thực hóa đề án một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ.

Nghi lễ khởi công công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Ảnh: T&T Group

Công trình thuộc khu đô thị T&T Cà Mau quy mô gần 23 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, định hướng là khu đô thị hiện đại đồng bộ nhưng vẫn mang văn hóa sông nước đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.

Trong đó, 2,05 ha tại dự án được dành cho khu nhà ở xã hội với 5 tòa nhà cao 10 tầng gồm 1.241 căn hộ. Giai đoạn một, chủ đầu tư triển khai tòa nhà 10 tầng với 210 căn hộ. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh con thuyền và mũi đất Cà Mau - biểu tượng của vùng cực Nam Tổ quốc với đường nét kiến trúc khỏe khoắn.

Hạ tầng kỹ thuật - xã hội cũng được đầu tư, đa dạng tiện ích và giao thông kết nối. Khi hoàn thành, dự án kỳ vọng giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp, công nhân và người yếu thế, đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng sống, an sinh xã hội tại địa phương.

Phối cảnh công trình nhà ở xã hội đặt trong tổng thể Khu đô thị T&T Cà Mau. Ảnh: T&T Group

Ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đây là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 4.800 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

"Dự án hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, tạo động lực cho tỉnh Cà Mau tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với mục tiêu phát triển toàn diện, công bằng và nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau", ông nói.

Tại lễ khởi công, UBND tỉnh Cà Mau trao Bằng khen cho Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH T&T Land Cà Mau, vinh danh những đóng góp trong việc triển khai chương trình nhà ở xã hội của doanh nghiệp. Ảnh: T&T Group

Các chương trình an sinh xã hội là một phần trong chiến lược hoạt động của T&T Group. Tập đoàn nhận định, dự án nhà ở xã hội là hạ tầng quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đóng góp vào tăng trưởng GDP của địa phương và cả nước.

Phối cảnh công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau do Công ty TNHH T&T Land Cà Mau làm chủ đầu tư. Ảnh: T&T Group

7 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành 36.962 trong tổng số 100.275 căn, đạt 37%. Dự kiến đến hết năm sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn, nâng tổng số căn hoàn thành xây dựng cả năm là 73.671, đạt 73%.

Cà Mau được giao chỉ tiêu xây dựng 4.800 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Với quy mô hơn 1.200 căn hộ, công trình do T&T Group đầu tư sẽ giúp địa phương tiến gần hơn đến mục tiêu này. Dự án cũng được kỳ vọng góp phần hình thành diện mạo đô thị bền vững, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Song Anh