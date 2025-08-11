T&T Group hợp tác Saigon Co.op phát triển mô hình bán lẻ

Lễ ký kết hợp tác chiến lược diễn ra ngày 9/8, tại đại đô thị T&T City Millennia Cần Giuộc, Tây Ninh.

Theo biên bản hợp tác, T&T Group và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) sẽ phối hợp triển khai các mô hình bán lẻ phù hợp tại mặt bằng thương mại thuộc hệ sinh thái của T&T Group trên toàn quốc.

Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Saigon Co.op (SCID) - đơn vị thành viên của Saigon Co.op, phụ trách tư vấn quản lý dự án, quy hoạch và vận hành các trung tâm thương mại, góp phần đảm bảo hiệu quả khai thác, mang lại trải nghiệm mua sắm tối ưu cho cư dân. SCID là công ty chuyên đầu tư, phát triển và vận hành hệ thống trung tâm thương mại hiện đại.

Đại diện T&T Group và Saigon Co.op trong buổi ký kết hợp tác ngày 9/8. Ảnh: T&T Group

Theo ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn T&T Group, việc hợp tác được triển khai trên cơ sở phát huy tiềm lực và hệ sinh thái riêng của mỗi bên. Doanh nghiệp kỳ vọng bước tiến này giúp mở ra hướng đi mới trong việc tích hợp hiệu quả các tiện ích thương mại, bán lẻ vào không gian đô thị hiện đại. đáp ứng nhu cầu cư dân và người tiêu dùng.

Phó chủ tịch T&T Group cho biết thêm đây không đơn thuần là hoạt động hợp tác thương mại mà là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đô thị toàn diện của tập đoàn, hướng tới mục tiêu kiến tạo không gian sống hiện đại, đầy đủ tiện ích. "Sự đồng hành của Saigon Co.op sẽ giúp tập đoàn tạo ra những giá trị thiết thực, hiệu quả, bền vững cho cộng đồng cư dân", ông nói.

Lễ khai mạc tuyến phố thương mại tại dự án T&T Millennia City ở Cần Giuộc, Tây Ninh. Ảnh: T&T Group

Saigon Co.op là một trong những nhà bán lẻ có nhiều mô hình phân phối nhất Việt Nam, với đa dạng thương hiệu theo phân khúc như Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.op Smile, Finelife, Cheers 24h... SCID là đơn vị thành viên, chuyên mảng đầu tư bất động sản bán lẻ với các thương hiệu SC VivoCity, Sense, cùng nhiều mô hình đa dạng tại các tỉnh, thành trên cả nước.

T&T Group là nhà đầu tư, phát triển bất động sản với các dự án như đại đô thị T&T City Millennia (Tây Ninh), T&T Victoria (Nghệ An), khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long), khu đô thị mới Cà Mau... Tập đoàn chú trọng các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương, kết hợp kiến trúc, thiết kế, ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành.

Một góc dự án T&T City Millennia. Ảnh: T&T Group

Đơn vị còn hướng đến xây dựng khu đô thị xanh, thông minh, hiện đại và bền vững, lấy con người làm trung tâm, thiên nhiên làm nền tảng. Trong đó, yếu tố cảnh quan cây xanh, mặt nước, tiện ích cộng đồng, hạ tầng kỹ thuật được ưu tiên bố trí đồng bộ.

Đan Minh