T&T Group hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ hợp tác phân phối, liên kết phát triển sản phẩm mở ra cơ hội kinh doanh mới cho đối tác và các thành viên hội.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 27/11, tại Hà Nội.

Theo đó, T&T Group sẽ xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi dành riêng cho hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong lĩnh vực tập đoàn này hoạt động và có thế mạnh như vận tải hàng không, bất động sản, thương mại - bán lẻ, thủ công mỹ nghệ, thể thao, nông - lâm nghiệp - thủy sản...

Mô hình hợp tác hướng đến việc mở ra các cơ hội kinh doanh mới, thúc đẩy hội viên tiếp cận hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đa dạng của T&T Group, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp trẻ phân phối hoặc liên kết phát triển sản phẩm của tập đoàn.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group (hàng đầu ngoài cùng bên phải) và đại diện các doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: T&T Group

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò kết nối, truyền thông và khuyến khích hội viên sử dụng, trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của T&T Group. Đồng thời, Hội sẽ hỗ trợ kết nối phân phối các sản phẩm, dịch vụ của các thành viên.

Theo ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị thể hiện định hướng của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân trẻ, tạo thêm động lực để doanh nghiệp tư nhân. Sự kết nối giữa doanh nghiệp trẻ và các tập đoàn lớn sẽ tạo ra các chuỗi giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn hệ sinh thái doanh nhân.

"Thông qua việc ký kết hợp tác, chúng tôi mong muốn đồng hành sâu rộng hơn cùng đội ngũ doanh nhân trẻ, cùng tạo ra những chuỗi giá trị mới và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước", ông Quang nhấn mạnh.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, tham dự Đại hội. Ảnh: T&T Group

Cũng tại sự kiện, phiên trọng thể Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương và ra mắt Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines đã được bầu vào Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII ra mắt Đại hội. Ảnh: T&T Group

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng 900 đại biểu chính thức là các doanh nhân trẻ tiêu biểu, đại diện cho hơn 21.000 hội viên doanh nhân trẻ cả nước.

Đại hội lần này đánh dấu giai đoạn hoạt động mới cho Hội với sứ mệnh tăng cường kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trẻ trên phạm vi toàn quốc.

Yên Chi