T&T Group được vinh danh tại WeChoice Awards 2025

T&T được vinh danh hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" tại WeChoice Awards 2025 nhờ nội lực mạnh mẽ, tinh thần dấn thân, đóng góp cho sự phát triển dài hạn của đất nước.

Lễ trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra tại TP HCM tối 7/2. Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT T&T Group, cho biết tập đoàn mang đến sự kiện câu chuyện một doanh nghiệp tư nhân phát triển bằng nội lực, kiên định theo đuổi chiến lược dài hạn; chủ động đồng hành đất nước trong quá trình mở rộng không gian phát triển, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực lẫn toàn cầu.

"Giải thưởng vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực, trách nhiệm để tập thể tiếp tục kiên định, bền bỉ trong hành trình kiến tạo từ 'tâm', viết tiếp câu chuyện Việt Nam trong kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc", ông Quang cho hay.

WeChoice Awards diễn ra thường niên từ 2014 đến nay, nhằm tôn vinh những gương mặt, sự kiện gây chú ý trong năm. Năm nay, ban tổ chức chọn chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT T&T Group (thứ ba từ phải sang), nhận cúp vinh danh hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" tại WeChoice Awards 2025, tối 7/2. Ảnh: T&T Group

Thành lập năm 1993, T&T Group dần trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn, hoạt động ở 7 lĩnh vực gồm: năng lượng, hạ tầng giao thông, logistics, hàng không, bất động sản, công thương và nông - lâm nghiệp... Hiện tập đoàn có vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, hơn 400 công ty thành viên, khoảng 80.000 cán bộ, nhân viên trong và ngoài nước.

Theo Phó chủ tịch Đỗ Vinh Quang, quá trình lớn mạnh của tập đoàn song hành tiến trình hội nhập sâu rộng của đất nước. Từ nền tảng vững chắc trong nước, doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra các thị trường quốc tế như Mỹ, Đức, Lào..., hình thành hệ sinh thái kinh doanh xuyên biên giới và kết nối ngày càng sâu với chuỗi giá trị khu vực lẫn toàn cầu.

Bên cạnh đầu tư kinh doanh, ban lãnh đạo xác định hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột chiến lược. Doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ với nhiều đối tác lớn trong từng lĩnh vực như YCH (Singapore), Hanwha, Kospo, Kogas, DB, SK (Hàn Quốc), EREX, Marubeni (Nhật Bản)... qua đó từng bước nâng cao năng lực quản trị, làm chủ công nghệ và tham gia triển khai các dự án quy mô lớn theo chuẩn mực quốc tế.

Tập đoàn hiện phát triển mạnh lĩnh vực hàng không. Ảnh: T&T Group

Theo đại diện T&T Group, trong chiến lược "vươn mình ra biển lớn", năng lượng là lĩnh vực nổi bật. Hiện tập đoàn đưa vào vận hành hơn 10 dự án, tổng công suất đến 2.900 MW gồm điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG. Từ nền tảng này, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư dự án quy mô lớn, gắn với chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và chuyển dịch năng lượng bền vững.

Điển hình, tập đoàn thực hiện dự án điện gió Savan 1 tại Lào, góp phần tải điện trực tiếp về Việt Nam. Hoạt động đánh dấu bước đi tiên phong của đơn vị ở mảng đầu tư năng lượng tái tạo xuyên biên giới, thể hiện năng lực triển khai toàn diện - từ phát triển dự án, xây nhà máy, đầu tư hạ tầng truyền tải đến vận hành. Về chiến lược dài hạn, Savan 1 không phải bước đi đơn lẻ mà là một phần trong danh mục đầu tư năng lượng gắn với các ưu tiên chiến lược quốc gia.

Một góc dự án điện gió Savan 1 tại Lào. Ảnh: T&T Group

Bên cạnh năng lượng, logistics cũng là trụ cột giúp T&T Group tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực lẫn toàn cầu. Đơn vị "bắt tay" tập đoàn YCH (Singapore) triển khai Vietnam SuperPort - "siêu cảng" logistics thông minh đầu tiên của mạng lưới logistics ASEAN.

Với quy mô hơn 83 ha, tổng vốn đầu tư 6.900 tỷ đồng, Việt Nam SuperPort được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức chiến lược, tích hợp vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Dự án đóng vai trò là điểm trung chuyển hàng hóa, đồng thời hướng tới tối ưu hóa dòng chảy thương mại giữa Việt Nam và ASEAN, Trung Quốc lẫn thị trường lớn khác, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng quốc gia.

Dấu ấn hội nhập quốc tế của tập đoàn thể hiện rõ nét ở lĩnh vực nông sản - xuất nhập khẩu. T&T hiện là nhà thu mua hạt điều lớn trên thế giới, cung cấp nguyên liệu cho thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời nằm trong nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản lớn nhất nước, với tổng giá trị thương mại hàng năm lên tới hàng trăm triệu USD.

Ở lĩnh vực hạ tầng - hàng không, đơn vị đã, đang đầu tư mạnh loạt dự án chiến lược như cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cảng hàng không Quảng Trị, cảng Quảng Ninh, tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại - đô thị sân bay quy mô... Bên cạnh đó, với việc trở thành cổ đông chiến lược của hãng Vietravel Airlines, T&T từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn được triển khai thành công trên thế giới, góp phần mở rộng mạng lưới giao thương và năng lực hạ tầng quốc gia.

Song song hoạt động đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp cũng kiên định triết lý "phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội". Nhiều năm qua, tập đoàn góp hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, đầu tư công trình văn hóa - lịch sử và đồng hành đất nước trong giai đoạn khó khăn. Đơn vị từng ba lần nhận huân chương lao động hạng Nhất, được xướng tên "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" cùng loạt giải trong lẫn ngoài nước.

Hiếu Châu